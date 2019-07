"Con Torre se llegó a un acuerdo en pocos minutos, ahora la idea es mantener una base", dijo el presidente de San Isidro

Este lunes, San Isidro logró cerrar la continuidad de su entrenador Sebastián Torre que seguirá al frente del primer equipo en la próxima temporada. En ese marco el presidente del club Carlos Berardo aseguró que su acuerdo se concretó en una reunión de menos de media hora, dada la predisposición del entrenador para continuar y el deseo de la dirigencia "santa" para que se quede.

"El laburo que hizo fue impecable, porque uno lo ve en el día a día. No queríamos perderlo como entrenador, entonces la idea era no dejar pasar tiempo y renovar enseguida con Sebastián porque sabemos como labura, sabemos la clase de persona que es, así que cuando una persona satisface en lo humano y en lo laboral no hay que dejarlo escapar", explicó.

"Sabíamos que la parte económica no iba a ser un impedimento, íbamos a hacer una esfuerzo para retenerlo porque sabíamos también que él ese sintió muy cómodo en San Isidro y quería seguir", indicó Berardo.

El mismo cuerpo técnico

Por otro lado, Berardo también explicó que el deseo de la comisión es que continúe el cuerpo técnico completo. "Con Matías Lugones (Ayudante técnico) no se habló todavía pero la idea es que el cuerpo técnico se mantenga tal cual. Gustavo Morla ahora está en Europa haciendo cursos de capacitación, la idea es que continúe con formativas y juveniles adentrándose con el equipo profesional, tal cual se manejó en la temporada que terminó. Daniel Pérez va a continuar como preparador físico", indicó.

Feli de compartir una nueva temporada con ustedes @club_sanisidro !!!! Pronto estaremos listos de nuevo! — Sebastian Torre (@Sebatorre23) 1 de julio de 2019

El equipo que viene

"Lo primero era cerrar con Sebastián, él se tiene que tomar unos días, los tiene más que merecidos. A su regreso, en los próximos días, nos sentaremos con él para trabajar en el plantel de la próxima temporada. Él nos comunicará qué jugador quiere retener de la temporada pasada y qué jugadores nuevos necesita. Desde ya es imposible retener la totalidad del equipo porque Mauricio Corzo y Rodrigo Haag pasaron a ocupar fichas de mayores y podés tener sólo seis", explicó el presidente del club.

Sin embargo, la premisa será retener la base del plantel que llegó a la final de la categoría. "Será evaluado y él nos dirá con quién tenemos que hablar. Ya hablamos de mantener una base, no se barajó ningún nombre pero la idea es tener una base para no arrancar desde cero de nuevo", precisó.

"Siempre fuimos uno de los primeros equipos en empezar la pretemporada, lo fundamental era arreglar con el entrenador que es la cabeza de todo esto y de ahí empezar a delinear el armado del equipo", dijo Berardo.

Sin descanso

"Este año para nosotros no hay vacaciones, estábamos acostumbrados habitualmente que en abril se cerraba la competencia y teníamos mayo, junio y parte de julio para ir viendo tranquilos las cosas. Ahora no, hay equipos que ya empezaron a armarse", contó el directivo.