Fernando Moreyra: "Sportivo es un grande de la categoría, eso me convenció para ir"

Sportivo Belgrano se rearma para el próximo Federal A y ya comenzaron a circular los primeros nombres que integrarán el plantel. Hasta el momento son siete las incorporación, sumadas a las renovaciones de Francia y Mazzola.

En ese marco, uno de los acuerdos anunciados formalmente con la institución fue el de Fernando Moreyra. Defensor rosarino de 28 años que llega de Atlético San Jorge donde disputó el último Torneo Regional Amateur.

El jugador se mostró motivado por su incorporación a Sportivo y contó que ya habló con Domizi. "Conozco el club, he ido a hacer amistosos. Sé que es un club grande para la categoría, eso fue algo de lo que me convenció para ir, el técnico me quería, Domizi se comunicó conmigo y me dijo que me quería por eso decidí ir para allá y la verdad que me entusiasma mucho, estoy muy contento, con ganas de hacer un buen año", señaló.

"Yo volví en 2015 a San Jorge, me fui a Suecia el año pasado y por un acuerdo volví de nuevo al club para jugar este último torneo. Pero ya cuando estás muchos años en un club, no salen las cosas, uno necesita un cambio de aire así que me vino justo esto de Sportivo. Me incliné por ir ahí para jugar en otra categoría, otros objetivos, la verdad que estuve entre idas y vueltas estos tres años en San Jorge", explicó.

Moreyra inició su carrera en las inferiores de Central Córdoba de Rosario, tuvo un paso por Newells, Tiro Federal y Gimnasia de Jujuy. Además, jugó seis meses en del fútbol de República Checa y arribó a Atlético San Jorge donde permaneció por tres años. En ese lapso pasó a préstamo por seis meses al fútbol de Suecia y regresó a San Jorge en la última temporada.

Moreyra jugó en el Kristianstad del fútbol sueco.







Su paso por Europa

El defensor contó que jugó en República Checa y en el Kristianstad fútbol sueco. "Es muy lindo, un fútbol muy duro, muy físico y muy táctico, pero la verdad que como experiencia fue muy bueno. Uno no se quiere volver nunca pero bueno, cosas extrafutbolísticas me hicieron volver. Me encantó ir a jugar ahí, vivir con mi familia allá, es otra cosa. Fue una linda experiencia", indicó Moreyra.

En la cancha

Moreyra aseguró es su puesto natural es marcador central, sin embargo hace ya varios años que se desempeña como lateral izquierdo. Esto le da al entrenador otras alternativas de cara a un torneo largo como el Federal A. "Yo soy mas que nada marcador, puedo jugar de tres y de central. Hace varios años que vengo jugando de tres, pero mi puesto natural es marcador central. Vengo jugando hace tres años de lateral porque no hay muchos laterales por izquierda, me siento muy cómodo ahí, pero me caracterizo por la marca, ganar de arriba, el uno contra uno. Soy salida también, doy una mano en eso...", explicó.

"Domizi sabe que puedo jugar en los dos puestos, eso lo entusiasmó también para llevarme. Me vio jugando en los dos puestos. Puede contar conmigo tanto de central como de lateral por izquierda. Eso para mí es muy bueno que el técnico te tenga en cuenta en las dos posiciones", indicó.

"Estoy llegando entre el miércoles de esta semana para instalarme con mi familia, firmar el contrato, pasar la revisión médica y ya el 10 de julio estar a disposición para arrancar la pretemporada", dijo el defensor.







Pelear el ascenso

"Las expectativas son pelear el ascenso, Domizi quiere armar un buen plantel para pelear por eso. Sabemos que es un torneo muy duro, la zona que nos toca va a ser durísima porque son todos equipos importantes que han jugado mucho el Federal A y algunos la B Nacional, así que nos tendremos que armar bien, un plantel sólido, un buen equipo proque la idea es pelear por el ascenso", concluyó.