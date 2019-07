A menos de dos meses de que le desvalijaron su taller, le volvieron a robar

Luego del robo que sufrió a mediados de mayo cuando le desvalijaron su taller de barrio Jardín, Raúl Borgarello (72), un jubilado dedicado a la reparación eléctrica de autos, fue víctima nuevamente del delito: en la madrugada de sábado delincuentes le llevaron diversos elementos de dos automóviles de clientes

Según contó a El Periódico, el hecho tuvo lugar en la madrugada del sábado sobre Ameghino al 1500 donde se encontraban los autos estacionados. De un Ford Sierra le llevaron la batería y el estéreo mientras que de un Peugeot 504 le sustrajeron la rueda de auxilio y una llave cruz y le dañaron el equipo de GNC aparentemente al intentar robarlo también.

"El vecino me llamó a las siete diciéndome que había olor a gas y que la tapa del baúl del 504 estaba levantada. Me quise morir. Todavía seguía perdiendo gas, debe haber sido por esa hora", comentó.

El hombre se apenó porque lo robado pertenece a clientes. "Lo que más me duele es la batería porque la tengo que devolver, así que ando averiguando precio por todos lados, son como 4 mil pesos. Hace 37 años que vivo ahí y no tuve nunca un problema, antes podías dejar cosas afuera, ahora últimamente es imposible. La radio el hombre me dijo que tiene una, le tengo que reponer la batería. Y el hombre del Peugeot es un hombre buenísimo, me dijo que no me hiciera drama, que rueda tenía. Pero bueno, ya está", lamentó.