Accidentes de tránsito: bajó la cantidad de muertes, pero preocupa el no uso del casco

El fallecimiento de Leandro Acosta (24) elevó a tres las muertes por accidente de tránsito en el primer semestre de este 2019. Justo en el último día de junio.

Si se compara las cifras de lo que va de este año con lo ocurrido en 2018, donde hubo 14 víctimas fatales (motociclistas la mayoría y un ciclista) debemos hablar de que la mortalidad bajó. Pero claro, acá no hay nada que celebrar.

Acosta guiaba una moto y falleció luego de sufrir un choque con un auto en la esquina de Sarmiento y Libertad, en barrio Catedral. Sucedió alrededor las 5:30 de este domingo. Iba a bordo de una motocicleta marca Honda XR 150 cc. con un acompañante de 23 años; transitaban por calle Sarmiento de norte a sur, cuando en la esquina con calle Libertad ocurrió el choque con un automóvil Volkswagen Gol blanco.

Por el violento impacto, el joven, falleció de manera instantánea, en tanto que el acompañante -identificado como Marcos Peludero (23)- resultó con lesiones leves y fue trasladado al Hospital Iturraspe.

Mientras tanto, el conductor del auto resultó ileso y fue trasladado a la Departamental San Justo de Policía, tratándose de Paulo Omar Benavídez, de 23 años.

El casco salva, pero no se usa

En una nota publicada por este medio el año pasado, donde se buscaba entender el porqué de tantos accidentes y muertes, Diego Lahournere, director médico de Ucemed, afirmaba: “Del total de accidentes, en un 90 por ciento hay una moto involucrada. Y de este 90 por ciento, la enorme mayoría no usa casco o lo usa mal”, subrayaba.

Si Leandro Acosta lo hubiese usado, quizás la noticia hubiese sido otra. Pero no lo sabemos.

Desde el gobierno municipal entienden que no pueden poner un inspector de tránsito en cada esquina y cada noche en la ciudad. Inclusive, informaron que el último fin de semana los controles estuvieron hasta las 6 de la mañana, al menos, en las zonas de mayor tránsito juvenil. También confían en las campañas viales que se llevan adelante, las cuales piensan darán sus frutos en los próximos años.

A la par, cabe señalar que desde el año pasado se reflotó la ordenanza que exige a los motociclistas llevar el casco reglamentario colocado cuando carguen combustible y a los estacioneros a no venderles en el caso de que no cumplan con esta exigencia. Previamente se elevaron las penas para los reincidentes, es decir, aquellos que ya multados por el no uso del casco volvieron a ser castigados por repetir esta conducta.

Los detractores, en cambio, manifiestan que los controles, pese a que existen, son escasos y que falta más cantidad de inspectores.

Tres en 2019

Además de Acosta, el 14 de marzo último, César Castelli (42) falleció en un choque con un auto en Sáenz Peña y Alem, en barrio La Consolata.

El 25 de mayo, en tanto, Mayco Bossi (29) se accidentó en Frontera pero murió a los cuatro días al no poder recuperarse de las graves lesiones sufridas. El hecho ocurrió en Calle 100 al 200.

Lo cierto es que en lo que va del año se dio un 20% de las muertes comparado con el total de 2018, lo que muestra una tendencia menor. Explicaciones que fundamenten este dato no hay, tampoco si se sostendrá en el tiempo este escenario. Mientras tanto, aunque menos, sigue habiendo víctimas fatales y el casco viaja más en las manos o entre las piernas que en la cabeza como muestra de una gran irresponsabilidad por parte de los motociclistas.