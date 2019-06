Ladrones entraron en una casa de barrio Dos Hermanos: "La dieron vuelta", dijo el dueño

Una familia de San Francisco sufrió anoche el accionar de una banda de delincuentes que ingresó a su vivienda en cercanías a la Sociedad Rural, en barrio Dos Hermanos, y les revolvieron toda la casa presuntamente en búsqueda de dinero o joyas. Sin embargo, los propietarios regresaron cuando los ladrones aún se encontraban en la vivienda y huyeron por la parte trasera de la misma sin robarles casi nada, relataron las víctimas a El Periódico.

Ahora, la Policía trabaja intensamente para capturar a todos los integrantes de la banda, que sería de otra localidad provincial, y ya habría dos personas detenidas en las primeras horas de este domingo. Aparentemente, tocan timbre en las viviendas con el ardid de que necesitan una grúa para el auto y otras excusas, y de esa forma revisan cuáles de ellas están sin sus habitantes. No sería el único robo en San Francisco en las últimas horas cometido por de esta banda.

El último hecho ocurrió en la noche de ayer sábado en una casa de calle Salta. Gustavo, propietario de la vivienda, relató a El Periódico que con su esposa habían salido a cenar temprano, aproximadamente a las 20:30 y que demoraron apenas una hora. Al llegar, cuando iban a entrar el vehículo por el portón del frente, la esposa advirtió que estaba todo revuelto.

Así se encontraron parte de la casa al llegar.

Llegaron y los encontraron

"Me dijo que nos habían entrado, entonces me bajé y le dije que llamara al 101. En ese momento se abre la puerta del frente y quisieron escapar, pero les grité que estaba con la Policía y salieron por atrás, por los techos y bajaron por una casa en construcción. Un auto los estaba esperando por calle Paraguay, y ahí se escaparon", contó Gustavo.

Una cámara de seguridad privada en el sector captó el presunto escape de los ladrones.

"Me arrancaron la alarma, que no estaba puesta. Entraron por el frente con una barreta, no pudieron romper el vidrio blindado pero forzaron el marco de una ventana. Para mí que nos vieron salir, pero no se esperaban que fuéramos a demorar tan poco", explicó el hombre.

"Cuando llegamos estaban adentro. Nos dieron vuelta toda la casa. No rompieron nada, no se llevaron el televisor ni le hicieron nada a la mascota. Estaba todo revuelto como buscando dinero o joyas", agregó el propietario, que también agradeció la colaboración de los vecinos.

"Revolvieron todo, estaba todo en el suelo y dado vuelta. Evidentemente buscaron plata o joyas. Tampoco tuvieron tiempo porque nosotros llegamos, hay que ver si hubiésemos demorado más si se llevaban algo. Son gente que debe saber de esto, porque me forzaron una ventana", señaló el damnificado.

Finalmente, la víctima señaló que tuvo conocimiento de otra vivienda a la que entraron anoche por calle Fleming, en barrio Catedral, con una modalidad similar, por lo que podría tratarse de la misma banda de delincuentes.

Si bien no le llevaron casi nada, a la familia víctima le queda la impotencia de llegar y ver la casa revuelta, además del miedo. "Lo principal es que no pasó nada, porque imaginate si llegamos y ellos quieren salir por el frente, por donde entraron. Salieron por atrás, por los techos. Sabían bien lo que hacían", concluyó Gustavo.

Trabajo policial

El propietario de la casa destacó el trabajo de la Policía tras la llamada de alerta. "En un segundo había cinco móviles. Entraron con armas y revisaron porque podía haber alguien más todavía adentro, pero no quedaba ninguno. Después volvieron más tarde y finalmente me llamaron a la madrugada, ya con dos personas detenidas. Me recuperaron una chequera que se habían llevado. Una barbaridad el trabajo que hicieron", contó.

Toda la casa quedó revuelta tras el paso de los malvivientes.