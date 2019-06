Para Alberto Fernández, "no hay nada que festejar" ante el acuerdo Mercosur-UE

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo que "no hay nada que festejar" tras el acuerdo logrado entre el Mercosur y la Unión Europea (UE), al considerar que "no quedan claros los beneficios, pero sí los perjuicios" que provocará a la "industria y al trabajo de los argentinos".

Del mismo modo se manifestaron otros referentes kirchneristas del espacio, como el ex canciller Jorge Taiana y el diputado Agustín Rossi.

Fernández definió en Twitter que "no queda claro cuáles serían los beneficios concretos para nuestro país. Pero sí queda claro cuáles serían los perjuicios para nuestra industria y el trabajo argentino", escribió en virtud del acuerdo logrado ayer.

Para el compañero de fórmula de la senadora y ex presidenta Cristina Kirchner, "un acuerdo así no genera nada para festejar sino muchos motivos para preocuparnos".

"Es un súbdito del mundo"

Fernández , criticó a Macri al decir que es "un súbdito" del mundo", y avisó: "Si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo, los vamos a revisar".

"A Macri se le acabaron los semestres y no trajo ni un centavo de ese mundo que pregona. Basta de mentir a los argentinos", planteó.

Luego, el precandidato presidencial dijo: "Si tenemos que revisar los acuerdos que Macri está firmando por el mundo, los vamos a revisar".



"No me asusta un acuerdo con la UE, lo que me asusta es que nos castigue más de lo que ya nos ha castigado", dijo sobre el acuerdo cerrado ayer en Bruselas. "No quiero vivir en un país cuya única posibilidad de progreso sea seguir vendiendo carne y granos, quiero industrias florecientes, eso no se logra primarizando las economías", agregó.

Fuente: Agencias