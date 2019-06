Eclipse solar 2019: hora, lugar, cómo protegerse y cómo hacer una cámara oscura para observarlo

En la tarde del martes 2 de julio de 2019 podrá verse en algunas zonas de Argentina un gran eclipse solar: de oeste a este, la sombra de la luna transitará el territorio y se superpondrá completamente con el sol. El eclipse de sol se produce porque la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, y de esa forma lo oculta.

Ese día, la fase parcial tendrá su inicio alrededor de las 16:30 y recién a las 17:40 se dará la fase total, que tendrá una duración de casi dos minutos. Ese momento será cuando la franja atraviese la Argentina de oeste a este y el cielo se torna oscuro, por lo que es posible observar a simple vista las estrellas más brillantes.

Córdoba será una zona privilegiada para observar este eclipse solar, un fenómeno que no volverá a ocurrir en este espacio hasta dentro de 375 años. Especialmente, una franja de la región sur de la provincia será atravesada por el eclipse total del sol. Esto significa que por la tarde, durante unos minutos, experimentaremos “la noche con estrellas” y luego volverá a aclarar.

Este fenómeno será visto como total sobre una estrecha franja de 201 kilómetros de ancho que atravesará el centro de la provincia de San Juan, sur de La Rioja, norte de San Luis, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, y norte de la provincia de Buenos Aires.

Desde el Observatorio Astronómico de Córdoba informaron que el sur de nuestra provincia será “uno de los lugares más privilegiados del planeta”. Se trata de una oportunidad única e histórica. ¡A no perdérselo!

El recorrido que hará el eclipse. Imagen: Clarín.

¿Cómo verlo?

La Sociedad de Oftalmología de Córdoba informó sobre los posibles efectos nocivos sobre la vista que podría causar mirar el eclipse sin la protección adecuada y lanzó una serie de recomendaciones.

Los efectos nocivos que podría generar el eclipse solar sobre el ojo se debe a la radiación de rayos ultravioletas e infrarrojos que posee la luz que emana del sol. Ellos podrían producir una lesión denominada “retinopatia por radiación”, explicaron desde la institución, alertando que esas radiaciones pueden provocar “lesiones en la superficie del ojo y cataratas”.

Los síntomas, que pueden aparecer de 6 a 12 horas después de la exposición, pueden manifestarse como irritación, hinchazón, ardor, lagrimeo, enrojecimiento progresivo de la conjuntiva, seguido por dolor que no deja abrir los ojos, y visión turbia, detallaron.

Recomendaciones

– No mirar el eclipse de manera directa sin la protección adecuada. Existe un método indirecto para su observación.

– Para observación directa, usar lentes especiales creados para tal fin, con etiqueta ISO 12312-2, que no deben presentar rayas ni perforaciones. Otra opción es usar máscaras de soldador, grado 14 o superior.

– A pesar de la protección, no es recomendable que el tiempo de observación supere los 30 segundos.

– No usar placas radiográficas, ni lentes polarizados, ni lentes de sol comunes. No tienen la capacidad de detener la totalidad de las radiaciones.

– Recomendamos utilizar lentes de protección 5 o de indice 800 UV de protección. Deben tener en cuenta que ver un eclipse solar conlleva el riesgo del 80% de probabilidad de dañarse la retina. Por lo tanto, recomendamos verlo por TV o Internet, si no se tienen los medios de protección adecuados.

Cómo hacer una cámara oscura para ver el eclipse solar del 2 de julio

Para poder observar los eclipses de manera segura, es importante bloquear los rayos solares con los filtros adecuados. Uno de los métodos fáciles de construir para disfrutar de este espectáculo sin dañar la vista es la cámara oscura.

Es muy fácil de hacer y en este instructivo te mostramos cómo.

¿Qué se necesita?

2 cajas de zapatos con sus tapas

1 hoja de papel blanco

1 pedazo de papel de aluminio de 6 x 6 cm.

1 cinta aisladora o de embalar que sea opaca

1 alfiler

1 regla

Lápiz o lapicera o bolígrafo.

Instrucciones

1. Desarmá un lado de cada caja de zapatos y unilas con cinta.

2. En la parte superior recortá un rectángulo de 11 x 4 cm. Será el visor de la cámara.

3. En el centro de uno de los lados, recortá un cuadrado de 3 x 3 cm. Luego tapá el hueco pegando un pedazo de aluminio (de 6 x 6 cm.) por dentro de la caja.

4. Usando un alfiler, hacé un agujerito pequeño en el papel aluminio. ¡Cuidado! Este agujerito debe ser lo más pequeño posible. Además, la cámara no debe tener ningún otro orificio por donde pueda colarse la luz.

5. El lado con el recuadro y el papel aluminio es el que debe apuntar al sol durante el eclipse.

6. En el extremo opuesto del cuadrado con aluminio, pegá la hoja blanca por dentro de la caja. Esta será la pantalla donde vas a poder ver el eclipse.

7. ¡Lista para usar!