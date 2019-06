"UTN siempre tuvo el impulso de tener un buen instrumental para medir el estado del tiempo"

Son muchas las personas que no salen de su casa cada día sin antes revisar el estado del tiempo en los medios de comunicación o servicios de información meteorológica. El pronóstico del tiempo forma parte de nuestra vida y nos brinda información muy útil para nuestras tareas de cada día.

En San Francisco tenemos la particularidad de que la Universidad Tecnológica Nacional cuenta con un laboratorio que, trabajando con datos del Servicio Meteorológico Nacional y datos recolectados de manera propia, brinda información muy importante sobre el clima en la ciudad.

Sobre estos temas, y cómo trabaja el laboratorio local, esta semana Gabriel Pecile conversó en Mano a Mano con Roberto Bohn, responsable de la Estación Meteorológica y Climatológica de la UTN.

¿Cómo es el trabajo que hacen en la UTN, en el laboratorio?

Ante todo quiero decir que la UTN siempre tuvo ese impulso hacia tener un centro con buen instrumental para las mediciones del estado del tiempo, como para mantener informada a la sociedad del estado el tiempo, pronóstico. Climatología, que es todo lo que pasó, se hace un estudio de todos los promedios de temperaturas, promedios pluviométricos, para ver si el año o la etapa que uno quiera estudiar está dentro de la media normal, por debajo o por encima. Siempre lo tomaron como una misión. La idea siempre también es acompañar al agro. Ahora viene otra etapa, que el tratamiento de imágenes satelitales. La UTN, la Facultad de La Plata está armando un equipo de trabajo que van a hacer el tratamiento de imágenes satelitales para ver el estado del suelo, eso pronto va a llegar a la zona.







Un estudio que resulta trascendente para esta zona, porque hemos tenido problemas y seguimos teniendo problemas de anegamiento.

Bueno, últimamente estamos bastante bendecidos, las precipitaciones están bastante benévolas en la zona. Se encargó de destruir el noreste argentino, es un poco lo que está afectando la situación meteorológica actual, con tanta humedad. Un día de viento norte ya se llena de humedad.

Una tarea muy interesante para el ciudadano común que siempre hizo la UTN es interpretar el Servicio Meteorológico Nacional y los pronósticos exclusivamente para esta región. ¿Cómo se trabaja en eso?

En el país hay distribuidas, del Servicio Meteorológico Nacional, un montón de estaciones meteorológicas. Son las que toman los datos del estado del tiempo cada hora y la transmiten a una base de datos, que es gratuita mundialmente, con acceso libre. La meteorología no está hecha para lucrar sino para prever desastres, mitigar, avisar de ocurrencia de fenómenos meteorológicos. Como te decía, las estaciones meteorológicas que tienen el Servicio Meteorológico Nacional, equipadas por ellos mismos, toman los datos de temperatura, humedad. Hay una temperatura que muchos no la conocen, es la temperatura del punto de rocío. Todo eso va una a una central de información, a un banco de datos. A eso se le suman un montón de otras toma de datos. Por ejemplo, los datos más fehacientes es el famoso lanzamiento del globo aerostático, lo importante es la sonda que tiene colgado el globo. Entonces cada país tiene más posibilidad de obtener esa información. Donde se desarrollan los fenómenos meteorológicos es en la troposfera, que es hasta los 10,000 o 15,000 metros, no en la superficie. Hay seis aeropuertos, Córdoba, Mendoza y otros, que lanzan una vez por día el globo aeroestático a las nueve de la mañana y te va dando presión, temperatura, humedad, viento, dirección de velocidad, a medida que va subiendo. Es una información realmente buena.







¿Qué podemos esperar para la Argentina de estos trastornos que está generando el cambio climático en la meteorología para los próximos años?

Si hubiera alguien de acá que supiera bien y escribiera te lo diría, pero son todos en la gran mayoría gente de afuera, del exterior. Los eventos severos, como lo que ocurrió el 14 de diciembre del año pasado, eso siempre han pasado. Muchas veces no ocurren en la ciudad. Es más, Argentina es uno de los países que más tornados se generan. El tema de la baja densidad poblacional, entonces no se ven. no se ven los efectos. Países como Estados Unidos,. que está muy densamente poblados, ni bien una nube embudo toca tierra y pasa a ser un tornado, lo detectan enseguida. Acá hay muchas veces que ocurren en medio del campo y nadie se da cuenta. Pero evidentemente lo que ocurrió el 14 de diciembre podemos llamarlo que es a causa del cambio climático, porque no era común. Y no lo podemos predecir muy bien, se veía en la imagen satelital y en el radar que estaba arriba nuestro, pero no podíamos determinar dónde bajaba. Le tocó bajar arriba nuestro y así de simple, a Dios gracias fue de noche, que estábamos la gran mayoría descansando.