Se viene el Bootcamp de Invierno a UTN San Francisco

El lunes 1 de julio comenzará a desarrollarse en UTN San Francisco un nuevo Bootcamp, que consiste en 16 cursos intensivos sobre desarrollo de software, marketing y temas afines, orientados a estudiantes de nivel medio y universitario, público en general, profesionales y empresas.

Esta es la edición de invierno de este evento, y es coordinado por Rooftop Academy. La primera edición se desarrolló durante el mes de febrero de este año.

Los cursos serán dictados por profesionales especializados en cada uno de los temas: Business Intelligence con Cultura Data Driven; GO! Desde Hello World hasta API Rest; Docker from Scratch; UX para devs y no devs; Desarrollo de apps nativas con Android; Toma de decisiones con inteligencia artificial; Realidad aumentada con Javascript; Node.js y Typescript; Introducción a Linux; Alta performance en sistemas web con colas; Git; Desarrollo con Arduino; Manejo de equipos en un mundo freelance; TDD y Testing de aplicaciones web; C# y MVC .NET.

Los interesados pueden obtener más información y registrarse en www.utnbootcamp.com.