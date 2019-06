Vinieron hasta de Corea para ver el eclipse solar: “En San Juan el cielo es limpio y claro”

Coreanos, japoneses, ingleses, holandeses, franceses y norteamericanos, son algunos de los aficionados al astroturismo y científicos extranjeros que están llegando a la ciudad de San Juan para presenciar el eclipse solar del próximo martes 2 de julio.

La provincia cuyana se convertirá, desde este fin de semana, en epicentro de conferencias científicas y encuentros de "cazadores de eclipses". Muchos de ellos, reservaron sus hospedajes en Argentina 18 meses atrás, cuando fue la última vez que ocurrió el mismo fenómeno.



Un grupo de científicos coreanos llegaron a la ciudad de San Juan para presenciar el eclipse total de sol del próximo martes 2 de julio.

El primer contingente de extranjeros llegó el domingo pasado a la Argentina. Son seis coreanos que desde hace dos años están en contacto con Silvia Yafar, propietaria de Money Tur, una de las agencias sanjuaninas que organiza el viaje de los seguidores de eclipses. “Los científicos coreanos Youngbeom Jeon y Jinhyun Kim nos contactaron a través de un astrónomo argentino y comenzamos a buscar la mejor locación para que ellos pudieran presenciar el eclipse”, explicó la agente de viajes.

Los coreanos viajaron el año pasado a San Juan, recorrieron las zonas de Bellavista, Rodeo y Las Flores, al noroeste de la provincia. Al final, eligieron al complejo termal Pampas del Cura, cerca de las termas de Pismanta, para alojarse y montar sus equipos astronómicos. Permanecerán dos semanas en San Juan porque también participan del encuentro de 300 astrónomos que se realiza en el auditorio Camus en el Centro Cívico de la ciudad de San Juan.



Un grupo de científicos coreanos llegaron a la ciudad de San Juan para presenciar el eclipse total de sol del próximo martes 2 de julio.

"En San Juan, el cielo casi siempre está limpio y claro, en Corea hay mucha contaminación visual por la cantidad de cables de electricidad”, explicaron los científicos coreanos, que colaboran con la NASA, al diario El Zonda, antes de trasladarse al campo para utilizar sus modernos telescopios. Y sobre la experiencia de presenciar el fenómeno en la Argentina, Su-Chan Bong, que habla en inglés y trabaja en el Instituto de Astronomía y Ciencia Espacial de Corea del Sur, dijo: “En Corea miramos para arriba y no vemos el cielo por la contaminación visual de los cables eléctricos. En San Juan tienen suerte de poder disfrutar el cielo limpio y claro”.

Bong y su equipo siguen los eclipses por el mundo. Han viajado a Estados Unidos, China e Indonesia: “Investigamos el tiempo, la velocidad y la temperatura del evento, hacemos trabajos en colaboración con la NASA, a través de telescopios espaciales”, detalló. Y aclaró que llegaron una semana antes para instalar sus equipos y elegir el mejor sitio para la observación. La suerte está echada y creen haber encontrado el sitio ideal para el evento que arrancará a las 16.30 del próximo martes. “Lo más importante es el clima, si está nublado no podemos observar nada, aquí el cielo casi siempre está despejado, por eso elegimos San Juan”, dijo el científico coreano.

Si bien el 14 de diciembre de 2020 podrá verse un eclipse solar en la Patagonia, habrá que esperar mucho más para el próximo de San Juan: pasará por la Pampa del Leoncito en 212 años.

Para no sufrir daños en la retina, durante el eclipse no debe observarse el Sol sin protección en los ojos. Tampoco se deben utilizar binoculares o telescopios, ya que el daño es inmediato e inevitable. Los especialistas recomiendan usar lentes con filtros especiales certificados por la NASA, que bloquean la radiación solar ultravioleta e infrarroja. Otra opción segura es utilizar vidrio para máscara de soldador grado 14 o superior; adquiridos en lugares establecidos. Cualquier vidrio grado menor no debe ser utilizado de ninguna manera, ya que no otorga la seguridad suficiente.

Fuente: Clarín