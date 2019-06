El Museo de la Ciudad abre tres muestras este viernes

Este viernes 28 de junio a las 20 inaugurará, en el Museo de la Ciudad, una interesante muestra donde se conjuga la escultura de Eugenio Boc-Ho, el modelismo naval de Edgardo Secco y lo de papercraft de Ricardo Mancinelli.

Sobre las muestras

La muestra de Eugenio Boc-Ho se denomina "Manos en el arte de crear".

Sobre ella, el artista expresó: "Asumir el compromiso de crear, cumpliendo con lo deseado, me permite a través del tiempo expresarme y mantener con satisfacción y naturalidad mi propio estilo, plasmado en mis trabajos. Diez exposiciones individuales y otras colectivas marcan mi trayectoria que no fue continua y si un excelente complemento recreativo para mis otras actividades laborales. Permitirme interactuar con el barro y transformarlo lo debo fundamentalmente a la formación dada en el taller municipal, donde Graciela y Alcira me transmitieron el entusiasmo y la pasión con su guía y enseñanzas que aún perduran".

Y agregó: "Mis trabajos son genuinos, no admiten copias, lo que no descalifica a quienes lo hacen. En este momento como jubilado pasa a ser mi principal actividad y por suerte mantengo viva la creatividad. Es esta mi tercera exposición en el Museo de la Ciudad, que con la conducción de Mabel siempre tiene las puertas abiertas para poder mostrar mi arte"

La muestra de modelismo naval, del Prof. Edgardo Luis Secco comprende modelos navales a partir de planos (técnica en Scratch) desarrollando cada pieza del modelo de forma totalmente artesanal y en la mayoría con maderas y elementos reciclados.

Nacido en 1956 y oriundo de Devoto, desde 1978 está radicado en San Francisco donde desarrolló su actividad profesional como docente y funciones en organismos municipales y provinciales hasta fines de 2016.







Aficionado a la construcción de modelos navales desde hace varios años, expuso en organismos nacionales como el Centro Naval de la Nación, (2016 y 2018) donde obtuvo el primer premio en su categoría con el Modelo a escala “Nao Santa María de C. Colón” con “Plaqueta del Centenario” y menciones especiales por obras de barcos en botellas con ”Modesta Victoria”. Distinguido con mención especial por el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de San Francisco en 2017. En 2018 obtuvo mención especial con La “Fragata Libertad”.

Expuso en varios eventos nacionales e internacionales: Muestra Nacional de Maquetismo estático en Villa María Córdoba (2015), exposición en el Archivo Gráfico y Museo de la Ciudad de la ciudad de San Francisco (2015), fue seleccionado para Exposición Nacional de modelismo naval y concursos de modelos a escala por el jurado del Centro Naval de la Nación Argentina en 2016 y 2018, participó de la exposición y disertación sobre la construcción de barcos en botellas y modelismo naval en la Dirección de cultura de la Municipalidad de Cañada de Gómez (2017) y formó parte de la exposición y disertación en la Ciudad de Esperanza en el marco del Encuentro de Centros de Estudios Históricos (2017).

Asimismo participó de la exposición en el Consulado Italiano en Argentina en el marco del Aniversario de Italia con el Paquebote en botella “Principessa Mafalda” y participó y expuso en en la ciudad de Leverkusen, Alemania, (2017) en el marco de constructores y expositores europeos de barcos en botellas –del cual es miembro-, con el modelo a escala “Goleta Penélope”, el barco más pequeño que intervino en la Guerra de las Malvinas de 1983.

Por su parte Ricardo Mancinelli exhibe "Papercraft".

Mancinelli es guardiacárcel en la Penitenciaría Nº 7 de nuestra ciudad. Comenzó en 2012 con sus primeras piezas. Construyó "Terminator", que le llevó más de 750 horas de trabajo, en modelo de papel, y otras obras que lo introdujeron a un mundo de arte manual que pocos practican en la ciudad. Realizó, entre otros, un modelo de Gundam, robots de ciencia ficción.

Mancinelli expresó que sólo necesita hojas, y al modelar las partes no son estáticas, tienen movimiento y se puede rotar.





Horarios