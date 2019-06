Copa América 2019: ¿cómo le fue a Messi contra Brasil?

La Verdeamarela es la selección a la que más veces enfrentó el crack rosarino, con 12 partidos. Sin embargo, por copas no juega desde la final de la Copa América 2007 en Venezuela. ¿Será el partido de Lionel este martes?

En más de una década en la Selección argentina, Lionel Messi disputó 12 partidos partidos frente a Brasil, incluyendo su paso por la sub 20 y sub 23 olímpica. Así, la Verdeamarela es la selección a la que más veces enfrentó en todas las competencias y divisiones. Sin embargo, en copas todavía no tuvo la oportunidad de tener un partido consagratorio desde aquella final de la Copa América 2007 perdida 3-0 en Venezuela.

Por Eliminatorias, La Pulga se enfrentó tres veces al Scratch y no pudo ganar nunca: como visitante, fue empate 0-0 en el camino rumbo a Sudáfrica 2010 y caída 3-0 rumbo a Rusia 2018; mientras que de local estuvo en la dura derrota 3-1 en la cancha de Rosario Central cuando Diego Maradona era el entrenador.

Por la Copa América, el rosarino fue parte del equipo que cayó 3-0 con en la final de Venezuela 2007, en la que fue la primera de sus cuatro definiciones perdidas con el combinado nacional.

En los amistosos llegaron los únicos triunfos de Messi contra Brasil. A pesar de que perdió el primero que jugó (3-0 en Wembley, en 2006), en 2010 marcó el único gol en un 1-0 en Doha y en 2012 la rompió con un triplete en un 4-3 en Estados Unidos, con un gol antológico en el final. Luego, en octubre de 2014, participó de una caída 2-0 en Hong Kong, mientras que en junio de 2017 estuvo en el 1-0 en Melbourne que marcó el inicio del ciclo de Jorge Sampaoli en la Selección.

Ahora, el próximo martes 2 de julio Messi tendrá una oportunidad histórica para tener un gran partido ante el clásico rival.







Con información de Goal / Estadísticas Wikipedia.