Rodríguez Suppi: "Nos merecíamos el festejo con nuestra gente"

San Isidro cayó este miércoles en Vicente López ante Platense y no pudo alcanzar el ascenso a la Liga Nacional. Sin embargo, la campaña realizada fue histórica con un equipo que logró generar un lazo de identidad con la comunidad sanfrancisqueña sumamente importante.

En ese marco, el base del equipo Juan Ignacio Rodríguez Suppi contó las sensaciones luego del cierre de temporada que no fue el esperado y tampoco lo era en el inicio del campeonato. "Todavía no pasó la amargura y la calentura, estamos muy dolidos y tristes. Pero si nosotros pensamos en frío, cuando arrancó la temporada si nos decían que firmemos para definir el ascenso lo firmábamos, pero bueno por como se dieron los resultados, la temporada y como se dio la final, que podíamos haberlo cerrado en casa estamos muy tristes. Se nos escapó una chance importantísima, por lo menos para mí y para mi carrera, va a ser una piedra en el zapato que va a esta molestando por largo tiempo", explicó.

"Nos hemos dado cuenta, en este último tiempo de lo que se generó en la ciudad y en la institución. Estamos muy contentos con la gente, yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo vamos a tomar mayor dimensión de lo que hemos logrado como equipo, como club, como institución. Estamos muy agradecidos y contentos en eso, espero que la gente se contagie para la próxima temporada, esté quien esté", indicó.

Las claves de la temporada

El ritmo de entrenamiento, la contracción al trabajo fueron situaciones determinantes para seguir el hilo del entrenador y generar una identidad de juego muy marcada durante toda la temporada. "Sabemos de la filosofía y el estilo de Sebastián, fue muy claro en los mensaje que ha dado, es como le gusta hacerlo a él. Está en cada uno si estábamos de acuerdo y si no lo estábamos sabíamos el camino", destacó.

"Arrancamos la pretemporada temprano, físicamente nos preparamos muy bien, se entrenó mucho. Fuimos uno de los primeros equipos en comenzar a trabajar y los últimos en irnos, es lo que decía siempre Sebastián. Eso nos marcó desde el día cero, realmente fue así, nos tocó entrenar mucho, sacrificarnos un motón, a veces nos veíamos mas entre nosotros que a la familia, a medida que iba pasando la pretemporada que se iba ganando y consiguiendo el objetivo de a poco se fue haciendo mas llevadero todo", explicó.

El sacrificio personal en al final. "Me doblo el tobillo en la última jugada del tercer cuarto acá en San Francisco. Me lo doblé hacia afuera pisando el empeine del jugador de Platense, fue un dolor terrible. Decidí entrar de nuevo porque el técnico así lo dispuso, no estaba al 100% como tampoco el miércoles en Buenos Aires, me infiltré el martes y el miércoles, sino era imposible jugar... al correr linealmente no me dolía, si al saltar y caer, la infiltración me sacó casi el 70% del dolor", comentó.