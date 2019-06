Murió Max Wright, el papá de “Alf”

Hace unas horas se conoció una triste noticia para el mundo del espectáculo: falleció Max Wright, el padre de "Alf", a los 75 años, víctima de un cáncer.

Según informó su familia, el actor murió en su casa en Hermosa Beach, ubicada en las afueras de Los Ángeles. Max fue diagnosticado con linfoma en 1995, pero había estado en remisión durante mucho tiempo.

Si bien su papel más popular fue el de Willie Tanner en la comedia Alf, Wright también es conocido por actuar en programas como "Buffalo Bill", "Cheers", "Misfits of Science", "Dudley" y "Norm".

Además protagonizó una gran cantidad de películas: "All That Jazz", "Reds", "The Sting II", "Soul Man", "The Shadow" y muchas otras. En total, el actor tenía más de 60 créditos a su nombre, que datan de 1974 en adelante.

Su esposa, Linda Ybarrondo, con quien estuvo casado desde 1965 y tuvo dos hijos, murió en 2017, víctima de un cáncer de mama.

Fuente: Clarín