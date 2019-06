Campaña de la Leche: “Va a ser especial y emocionante”, dijo la hija de Graciela Magario

La Campaña de la Leche que reparte lácteos y otros alimentos entre familias carenciadas e instituciones de bien público, celebra nueve años. Será la primera ocasión que se desarrolle este tradicional evento tras la desaparición física de su impulsora, Graciela Magario de Benedetto, fallecida en abril de este año tras luchar contra una larga enfermedad.

Su hija Lorena Benedetto quedó como la cara visible de la campaña junto a familiares y amigos que se fueron sumando a la movida. La mujer visitó El Periódico para referirse a este evento que se llevará a cabo el próximo domingo 30 de junio desde las 15:30 en la Sociedad de Bomberos Voluntarios y sobre el que sostuvo que será “especial y emotivo”.

“Ya los días previos vienen siendo especiales-contó Lorena-, la campaña nació un 7 de junio y mi mamá falleció el 28 de abril era muy pronto para realizarla, pero como ella siempre insistió en continuar con esta movida es que decidimos que tenía que ser este mes”.

La mujer adelantó que se está preparando un video recordando los nueve años de la Campaña de la Leche para que la gente pueda ver cómo fueron los inicios. “Creo que va a ser muy emotivo para todos”, sostuvo.



Numerosos colaboradores

Ante la falta de su madre, Lorena agradeció y reconoció la labor solidaria de la gente que la impulsaron a continuar con la campaña. “En un momento al no estar mi mamá me daba un poco de miedo ir a pedir a la gente, pero la verdad es que hace un tiempo me empezaron a preguntar qué pasaba con la campaña y muchos estuvieron dispuestos a ayudar”, aseguró.

En este noveno aniversario de la movida solidaria se sumaron nuevos artistas y como en cada ocasión la entrada será un litro de leche. Habrá servicio de cantina con venta de choripanes, panchos, gaseosas y además se sortearán diversos premios y se regalarán porciones de tortas a los asistentes, ya que para los organizadores se trata de “un festejo”.







El legado

Consultada sobre la responsabilidad de continuar el legado de su madre la mujer respondió que no lo toma como una presión: “Siempre lo que hicimos fue juntas, más allá de ser mi mamá fue mi gran amiga, fuimos muy compañeras. Y como era algo que hacíamos juntas no lo siento como un peso, sí me falta su apoyo, porque eran decisiones en conjunto y también me faltan las charlas con el mate para ver cómo se hacía”, dijo emocionada.

Además reveló su intención de reabrir el merendero en barrio Roque Sáenz Peña, “Ayudando a Crecer”, que habían iniciado junto a su madre y un grupo de docentes. “Cuando mi mamá enfermó, decidimos dejarlo un poco pero estamos viendo con unas profes de la escuela Proa la posibilidad de volver a abrirlo aunque sea unos dos días a la semana”, afirmó.







Artistas solidarios

En el noveno aniversario de la campaña se presentarán los siguientes artistas: Murga Chau Florencio; Academia de baile Kandela; Louis Utrera; María Elena; Cantorcitos; La Roma; Vale Tarquiño; Huellas Coplera; Mauro Gómez e Iván Bielsa; Alejo Giampieri; Tributo a Trula con la voz de Nico Jacquelin y Ballet Patria.