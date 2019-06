Se burlaron de su hermanito por “gay” y él se vistió de mujer para defenderlo

Parece mentira, pero es así: en pleno siglo XXI hay gente que todavía se burla y discrimina a otros por su orientación sexual, sin comprender que cada uno ama a su manera.

Lo que pasó en Córdoba con un niño de 9 años (en especial, con la reacción solidaria de su hermano mayor) debería ser enseñado en escuelas del país.

Durante un “juego” de mal gusto, compañeritos acusaron a un nene de ser gay y le hicieron bullying. “Los alumnos comenzaron a burlarse, le dejaron de hablar y quedó completamente solo”, difundió ElDoce.tv.

El menor ya no quiso regresar al colegio. Ante esto, su hermano mayor, Joel, de apenas 16 años, subió un video en Instagram vestido de mujer para contar lo ocurrido y concientizar sobre la discriminación.

“Soy heterosexual, me encantan las mujeres y hago este video porque hoy llegué a casa y vi a mi mamá y mi hermanito mal, llorando. En el curso, un nene escribió en un papel que mi hermanito era gay, y todo el curso se le rió. Y yo no entiendo por qué discriminan: ponele que mi hermano es gay, ¡es gay! No interesa cómo o cuál sea su raza sexual“, compartió Joel.

“Yo soy heterosexual y estoy vestido así por él, para que no tenga vergüenza de nada, para que sepa que lo amo. Y para aquellas personas que también sufren discriminación, acá estoy yo, por más que no nos conozcamos, siempre habrá alguien que los apoye”, enseñó este joven de apenas 16 años.

“La verdad q esto me daba vergüenza subirlo, pero x mi hno haría loq sea con tal de verlo sonreir (…) no permitire nunca q alguien le diga o trate o le haga algo malo a mi hermanito, es lo mas preciado q tengo y daria hasta loq no tengo por verlo bien!”, escribió Joel.

Fuente: Vía País