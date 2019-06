La ONU instó al Reino Unido a abrir el diálogo por la soberanía de Malvinas

El Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reiteró este martes su exhortación a que los gobiernos de la Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones bilaterales para encontrar una "solución pacífica y duradera" al conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas.

El pedido se votó por consenso en una reunión realizada en Nueva York, de la cual participó el canciller Jorge Faurie, acompañado por representantes del oficialismo y de la oposición.

Durante su exposición, el titular del Palacio San Martín había afirmado que Argentina "no tiene dudas de su soberanía sobre las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, por ello nuestro reclamo para reanudar negociaciones es irrenunciable". El funcionario aclaró además que eso "no significa que no podamos cooperar en áreas de interés mutuo".

El Comité Especial de Descolonización de @ONU_es aprobó hoy por consenso una nueva resolución instando a reanudar las negociaciones por la soberanía de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del sur, y los espacios marítimos circundantes. — Jorge Faurie (@JorgeFaurie) 25 de junio de 2019

En su discurso, Faurie se refirió a la decisión de la Asamblea General de la ONU que, en mayo, exigió por amplia mayoría al Reino Unido que ceda a la insular República de Mauricio el archipiélago de Chagos, en un fuerte revés para Londres en un conflicto que sucesivos gobiernos argentinos han comparado al de Malvinas.

"Estas conclusiones son plenamente relevantes para la Cuestión Malvinas", planteó el canciller Faurie ante el comité y ratificó que "en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, el objeto de la descolonización no es la población, sino el territorio", consigna Ámbito.com.

Ahora. Después de gran cantidad de apoyos de países de todos los continentes se voto por consenso el apoyo del Comité de Descolonización a la declaración de apoyo a Argentina y al diálogo bilateral con Reino Unido por la soberanía en Malvinas. Las Malvinas son Argentinas!!! pic.twitter.com/bIkjLKdAEQ — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) 25 de junio de 2019

Entre los avances en la relación, Faurie destacó el vuelo semanal adicional al ya existente, que partirá de San Pablo y hará dos escalas mensuales en Córdoba, así como la cooperación científica en materia de pesca, y la tarea humanitaria que posibilitó la identificación de 113 soldados enterrados en el cementerio de Darwin.

Ahora. Sacha Llorenti, embajador de Bolivia en nombre de todos los países de America Latina y el Caribe (CELAC) respalda los derechos argentinos sobre la soberanía en Malvinas. Termina afirmando que las Malvinas fueron, son y serán argentinas y latinoamericanas. Gracias hermanos! pic.twitter.com/2f0XKKDu1d — Daniel Filmus (@FilmusDaniel) 25 de junio de 2019

El ministro de Relaciones Exteriores participó junto a dirigentes de la oposición, Daniel Filmus y Jorge Argüello. Además, por el lado del oficialismo lo acompañaron los senadores Federico Pinedo y Julio Cobos, y la diputada del PRO Cornelia Schmidt Liermann, quien preside la comisión de Relaciones Exteriores.

Durante la reunión del comité, hablaron cuatro peticionantes: dos por Argentina -Luis Vernet, tataranieto del último gobernador argentino en Malvinas, Luis Vernet, y Guillermo Clifton, nieto de malvinenses- y dos por la corona británica, Roger Edwards y Roger Spink.

Fuente: La Nueva Mañana