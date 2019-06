¿Qué pasa si San Isidro asciende?

San Isidro se juega este miércoles por la noche la chance de meterse en la elite del básquet nacional. Ganando en Vicente López, el club de calle Corrientes haría historia en el deporte sanfrancisqueño siendo el único equipo en llegar a la máxima categoría nacional.

En ese marco, El Periódico consultó a Carlos Berardo sobre qué cambios habría en el club, las obras que habría que realizar y el apoyo que necesitaría San Isidro para ser competitivo en la Liga Nacional. Desde ya, el presidente se mostró cauteloso y aclaró que "primero hay que ganar", pero aclaró que "si San Isidro gana va a jugar Liga Nacional, sin dudas", descartando de raíz la chance de vender la plaza.

La convocatoria

"Si uno se maneja con la psicosis que se vivió en estos últimos días, vos ponés 500 abonos y en 10 días los venderías, 1000 también. La gente se enganchó muchísimo, el equipo hizo que la gente se enganche con la campaña que hizo, por el amor propio que demostraron estos jugadores adentro de la cancha. Deberían volar los abonos pero también hay que ser realistas porque hubo muy buenas campañas donde la gente acompañó mucho en la etapa de playoffs y después, al empezar la nueva temporada, la cancha parece enorme porque el numero disminuye muchísimo", explicó Berardo.

Infraestructura

"Si se logra el ascenso hay que sentarse y replantear varias cosas. En infraestructura, hace unos 9 años atrás hicimos la cancha nueva y cumplimos con las exigencias de la AdC para jugar en Liga Nacional. Con el transcurrir de los años hubo modificaciones, así que ahora tendríamos que hacerle algunos cambios que no serían sumamente significativos: cambiar los aros, te exigen las jirafas neumáticas; hay que ampliar las banquinas (espacio entre la linea y las barandas) y las medidas darían, así que no es mucho lo que había que hacer", destacó.

Los números

"La parte mas importante para competir es la económica. Nosotros contamos con un apoyo muy grande de muchos sponsors que son los que nos permiten hoy estar compitiendo, dando un salto de categoría sería un salto en la sponsorización. Van a tener televisión a nivel nacional, más prensa, nos sentaríamos a hablar con los sponsors para continuar, pero primero también con la parte gubernamental. El municipio hoy nos está apoyando, pero saltando de categoría el apoyo tendría que ser mas elevado, después tendríamos que ver a nivel provincial, el Gobierno provincial o la Agencia Córdoba Deportes, se necesitaría un apoyo muy grande de ellos también para competir. Lo que sí esta definido es que si San Isidro gana va a jugar Liga Nacional, sin dudas", señaló el directivo.

"En este momento no sé cuanto es el dinero de la televisación, pero hay un apoyo de esa parte, no creo que sea significativo, no es como en el fútbol, no tiene esa popularidad, pero algo hay", remarcó.