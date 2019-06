"Zumbathon animal" a beneficio del Grupo Lucía y la Protectora

El domingo 30 de junio se llevará a cabo un nuevo "zumbathon animal", una jornada para bailar cuyo fin será el de recaudar fondos a beneficio del Grupo Lucía y de la Sociedad Protectora de Animales. El evento tendrá lugar desde las 15 en el Superdomo.

Durante la tarde se presentarán diferentes instructores invitados de la ciudad y de otras localidades. Asimismo se realizarán sorteos entre los presentes.

Milena Ríos y Lucía Pérez, instructoras oficiales de Zumba, dialogaron con El Periódico y resaltaron los fines benéficos del evento.

"Este año sumamos al grupo Lucía, que es el grupo de voluntarios que trabaja en el hospital cubriendo las necesidades de los internados, de los acompañantes de los internados y de las personas que están en Salud Mental también", contó Ríos.







Entradas

El costo de la entrada será de 120 pesos y podrá adquirirse contactando a los instructores organizadores del evento o en puerta al mismo precio. Con esa entrada se participa del sorteo de más de 30 premios.

"Nancy Garnero nos donó un cuadro de 70 centímetros por un metro de alto pintado en óleo, ese es el primer premio. Y después hay un montón de locales de la ciudad que se han sumado con diferentes regalos", explicó la instructora.

Además de la entrada, quien desee podrá colaborar con insumos que serán donados al Grupo Lucía.

"Esta vez no vamos a solicitar insumos para la Protectora, sino para el Grupo Lucía. Los estuvimos visitando en el hospital y vimos un poco las necesidades que tienen. Se necesitan cosas de lo cotidiano, que a los que no nos faltan no nos damos cuenta. Pero fue realmente impactante cuando entramos al lugar porque ellos hasta reciclan los potes de crema que nosotros tiramos. Ellos las reciclan y las utilizan para poner shampoo y crema de enjuague. Compran los jabones blancos en pan y los cortan en trocitos y con eso van armando bolsitas individuales para darle a la gente. Es una labor importante que no se ve y nos necesitan", mencionó Ríos,

Y agregó: "Como nos decían, no solamente cubren la ciudad, sino también la zona. Si hay un accidente en la zona viene el accidentado en sí que está en la ambulancia, y el único familiar que puede subir a la ambulancia se viene como está. Agarra lo necesario, a lo mejor una billetera con la documentación, y nada más. Nos dijeron que han tenido hasta que solventar ropa interior para el accidentado y los familiares porque a veces no tienen absolutamente nada".

Así, recolectarán productos de higiene, principalmente pañales para niños y adultos. También maquinitas de afeitar, papel higiénico, pasta de dientes, shampoo, crema de enjuague o jabón, alimentos no perecederos (menos yerba, que les provee una empresa local), ropa, vajilla o bombillas.

Sobre el Zumbathon

Respecto al evento, Ríos definió: "La palabra "Zumbathon" pertenece a la empresa "Zumba", nosotros para realizar este evento tenemos que pedir permiso. Uno busca en la página de Zumba, en la sección "Eventos Cerca de Tí", Zumbathon o Master Class y va a aparecer nuestro Zumbathon porque ellos nos tienen que autorizar a usar la marca, a usar el nombre y a usar la música. Por eso el Zumbathon es a nivel internacional y es solidario. Al ser solidario, ninguno de los instructores que da las clases está cobrando por eso. Todos venimos de manera voluntaria. Ya cuando se habla de una Master Class ahí sí los instructores que asisten o cobran un importe o de acuerdo a la cantidad de entradas que vendieron se les da un porcentaje de ganancias".

En San Francisco será la segunda vez que se realice el evento. Sobre ello, finalmente Ríos realizó un balance del evento del año pasado y apuntó: "El año pasado no esperábamos lo que fue, no teníamos mucha expectativa porque era algo nuevo en San Francisco y no teníamos mucha expectativa pero quedamos superada, imaginábamos que iban a haber 70 u 80 personas y hubo unas 170, quedamos ampliamente superadas con la colaboración de la gente, con la participación. Y notamos que hubo mucha gente al fondo con reposeras, entonces dijimos que este año íbamos a hacer un sector para la gente que no quiera bailar o participar de la clase sino que vaya, vea el espectáculo y esté cómoda".