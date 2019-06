Presentaron amparos por préstamos hipotecarios ajustados por UVA

Debido a los aumentos desmedidos en las cuotas de los préstamos hipotecarios ajustados por el índice de Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), cuatro clientes presentaron un amparo para reclamar por la situación.

Julia Irazoqui, abogada de los amparistas, indicó a Canal 10 que las presentaciones fueron recibidas en Tribunales I y que son promovidas por el Colectivo de Vecinos Autoconvocados de Córdoba.

La Unidad de Valor Adquisitivo es igual a una milésima parte del costo promedio de construcción de un metro cuadrado de vivienda. El precio de este índice se actualiza a diario en función de la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER). Este último se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que mide la inflación. Lo que implica que tanto la UVA como el CER suben al ritmo de los precios en Argentina.

Una tomadora de crédito ajustado por UVA afirmó que aún no termina de construir su casa. “En 2018 la construcción aumentó el 70 por ciento, así que estoy viviendo en una obra. Debo cada vez más, sigo pagando cuota y nunca baja el capital. Pago 9 mil pesos de cuota, pero debo más del doble y no puedo avanzar con la obra porque tengo que afrontar el gasto de la cuota, entonces no puedo terminar la casa", adujo.

El índice UVA cotiza hoy a 37,76 pesos. En junio de 2016, un mes posterior al lanzamiento de los créditos UVA, medía 15,25. Es decir que en tres años el valor de la unidad se disparó a más del doble, lo que impactó fuertemente en el aumento de las cuotas.

Otra de las deudoras afectadas indicó que sacó un crédito hace un año. Pasó de pagar 28 mil pesos de cuota a 48 mil. “Ya debemos casi el doble, debemos seis millones de pesos al banco. Ya no sabemos de dónde recortar. Hacemos como podemos: pedimos más prestado a la familia, vendimos el auto, recortamos más gastos pero no queremos perder la casa. No queremos dejar de pagar, pero me faltan 29 años de crédito. Si van a ser los 29 años así nos morimos de la angustia", expresó