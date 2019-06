Federica, la perrita perdida, regresó a San Juan con su familia

Después de estar perdida algunos días tras su paso por San Francisco, finalmente Federica se reencontró con su familia el último fin de semana y volvió a su hogar en San Juan. La perrita se había perdido en la víspera del pasado Día del Padre en barrio Roca y fue hallada días más tarde en buen estado, gracias a la difusión de su caso y la colaboración de muchísimas personas a través de las redes sociales, junto a entidades proteccionistas.

Sus dueños habían pedido ayuda para encontrar y la colaboración de vecinos difundiendo el caso en las redes sociales y compartiendo la noticia de El Periódico tuvo un buen final.

Andrés Tribolo, su dueño, regresó a San Francisco para buscarla y contó la historia de este animal que es parte de su familia desde que fue rescatada de la calle el 29 de diciembre de 2017, cuando tenía unos pocos meses. "Una vez estaba yendo al trabajo en la circunvalación de San Juan y a Federica la estaban por pisar los autos. Iba con mi señora, la esquivamos y pegué la vuelta. Estaba en la ruta, flaquita y llena de garrapatas. La llevamos a casa y se quedó con nosotros", recordó.

La circunvalación sanjuanina se llama Federico Cantoni y de ahí surgió el nombre para la perrita rescatada.

Andrés es sanfrancisqueño pero vive en la provincia cuyana, donde trabaja en una fábrica de productos para la higiene del hogar. Vuelve a la ciudad con frecuencia para ver a sus hijos. Por esas casualidades sorprendentes, la que encontró a la perra en la calle fue su ex pareja, Mónica, con la que mantiene una buena relación. "Ella me llamó por teléfono y me dijo 'Está tu perra acá, ¿qué hago?'. Fue muy bueno", relató.

Agregó que se trata de una perra muy tímida, cariñosa y que sufrió mucho en sus primeros días de vida. "Ella no come, prefiere un abrazo. Quiere estar en brazos todo el día, no le importa más nada", resumió

El caso

Federica se perdió el sábado 15 de junio, cuando estaba en la casa de los padres de Andrés, que había salido a comprar un regalo. Aparentemente, la perrita salió a buscarlo y al no conocer el lugar, se perdió. "El sábado no dormí en toda la noche, el domingo la buscamos todo el día. Cuando me fui el lunes también la busqué, sabía que iba a aparecer y apareció", explicó Andrés, que en ese fin de semana recorrió muchos kilómetros dentro de San Francisco buscándola.

Finalmente, la encontraron el martes 18 y fue entregada a la familia de Andrés en San Francisco, hasta que el fin de semana pasado el hombre volvió desde San Juan a buscarla.

Pero antes de irse, tuvo un gesto con la Protectora de Animales y Refugio de Animales, dos de las entidades que colaboraron en la búsqueda de Federica, a las cuales les entregó bolsas de alimento balanceado.

"Para nosotros es todo. Rezábamos a San Roque para que aparezca. Ella es muy tímida, se ve que ha sufrido mucho de chiquita, no se deja atrapar. Ella adora a los chicos y hasta pensamos que si no se dejaba atrapar fueran mis hijos Agustín e Ignacio a buscarla, porque ella se siente muy cómoda con ellos", concluyó Andrés.