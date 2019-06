Sportivo: Esser señaló que en diez días "estaría el equipo completo"

Sportivo Belgrano tendría ya cinco jugadores acordados de palabra para próxima temporada. Si bien los nombres no trascendieron, el presidente del club Pablo Esser adelantó a El Periódico que las negociaciones continúan y que espera contar con el plantel casi completo para el comienzo de la pretemporada que sería el 10 de julio.

"Estamos en el armado del equipo... No hay problemas económicos en el club, el presupuesto desde ya es mayor al del año pasado pero los contratos que no se cerraron fueron por cuestiones de negociaciones. El jugador tiene todo el derecho a pedir lo que quiere, pero yo no puedo ofrecer lo que no puedo pagar y no puedo aceptar si considero que no lo vale. En diez días estaría el equipo completo, con algunos jugadores del plantel pasado", indicó.

"Hace cinco días que estoy en el armado del equipo, el resto de los días fue análisis", dijo Esser.

Además, Esser aclaró que todos los jugadores rescindieron su contrato en la anterior gestión, excepto Francia, Catube, Martina y Camisassa. "No es una renovación de contrato porque los jugadores del plantel pasado son jugadores libres. Nosotros ofrecemos un contrato, negociamos y si no hay acuerdo no se arregla. Eso nos pasa cinco o seis veces por día, y al revés también. Si tiene contrato, sí es una renovación", explicó.

"Al único jugador que le tengo que renovar ahora es a Juan Pablo Francia, que tiene contrato hasta el 30 de junio, y tenemos que hacerlo antes de que se venza", señaló el directivo.

Se filtró lo de Vijande

La llegada del arquero Fernando Vijande sería inminente y ya tendría todo acordado para sumarse a la "verde". "Negociábamos con cinco arqueros, se cayó lo de Cosentino y aceleramos con Vijande, pero se filtró", indicó Esser.

"Hay jugadores que los quieren de dos o tres equipos, si se filtra pasa lo que nos pasó con Tomasini. Él rescindió hace dos meses, teníamos todo arreglado de palabra, el lunes firmábamos el contrato pero se terminó yendo a Tristán Suárez", explicó.