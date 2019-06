Tos convulsa: los análisis descartaron caso sospechoso en un bebé

Finalmente, el caso sospechoso de tos convulsa en nuestra ciudad quedó descartado el último viernes. Se trataba de un niño de dos meses que había ingresado al Hospital Iturraspe hace unos días con los síntomas de esta patología, por lo que se le hicieron los estudios pertinentes. El resultado fue negativo, informó Verónica Pepino, vicedirectora del Hospital Iturraspe.

La tos convulsa o coqueluche es una enfermedad altamente contagiosa provocada por la bacteria Bordetella pertussis. Según informó el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba a mediados de junio, se triplicaron los casos este 2019.

“El viernes nos enviaron datos del Laboratorio Central de la provincia, no fue coqueluche, aunque se trató como patología baja y el paciente reaccionó bien”, explicó Pepino en declaraciones a AM 1050. “En San Francisco no hemos tenido pacientes internados con coqueluche”, aclaró.

Virus respiratorios

Se lleva adelante la semana epidemiológica número 23 y según la médica la situación hasta el momento respecto a las afecciones respiratorias está dentro de lo esperado. Sin embargo, se espera que recrudezca con el paso de los días.

“Se trabaja en un plan de contingencia frente a estas patologías como las diferentes bronquiolitis, bronquitis, neumonías e influenza; el virus respiratorio más frecuente que coincide en distintas localidades de Córdoba es el sinsicial (principal causante de bronquiolitis en niños)”, informó.

Pepino reconoció que hay mayores consultas en el Hospital Iturraspe debido a la época y llamó a la población a vacunarse: “Aumenta la cantidad de consultas en estas épocas por patologías respiratorias, el año pasado comenzó después de la semana epidemiológica 18, este año se presentó la patología respiratoria mucho antes”.

“Es importante recalcar a los grupos de riesgo que se acerquen a recibir su dosis, y prevenir con lavado de manos, la vacunación, la ventilación periódica y diaria de los ambientes para prevenir patologías respiratorias agudas bajas”, precisó la vicedirectora del Iturraspe.

El centro de salud público cuenta con 17 camas pediátricas con paneles de oxígeno y cada una de ellas está preparada para el Plan de Contingencia Invernal. En la Neo hay cinco incubadoras para niños de menos de un mes cuya patología bronquial está en curso.