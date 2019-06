Soledad: "Lo que hago es hablar de mí y de lo que yo siento"

La cantante Soledad Pastorutti, quien ya tiene casi listo un álbum que coprodujo junto al colombiano Carlos Vives y al argentino Cheche Alara que la llevara de lleno a una mixtura del folclore latino, defendió ese cambio al considerar que es "una mujer que se aggiorna a estos tiempos y estos tiempos me dieron una libertad que otrora no tenía".

La artista, nacida en Arequito, también confesó que trabaja junto a la multipremiada compositora Claudia Brant para escribir letras porque, dijo, "quiero explayarme sobe cosas que me pasan, ya que antes me resultaba más fácil hablar por boca de otro".

Moviéndose entre Arequito, Buenos Aires, Santa Marta y Miami, las canciones más bailables, alegres y empapadas de los ritmos del folclore argentino y latino pasan de la mano de Soledad a las de Vives. Mientras que entre Alara y Pastorutti circulan las mas calmas y baladas como "Aunque me digas que no".

Contenta con el proceso que culminará con los shows del 5 y 6 de octubre en el Teatro Opera, Soledad Pastorutti dialogó con Télam:

T:-¿La letra de La Gringa parece una declaración de principios y alguno hasta podría pensar que sos un poquito irónica.

SP.- Hay una ironía, sí. En realidad surge de muchas charlas con Carlos. Nos conocemos hace tiempo pero para la etapa del disco hicimos varios encuentros en los que cada uno trató de encontrar qué es lo que veía del otro y empezamos a encontrar muchos puntos en común. Un día le mandé casi una autobiografía, escribí todo y más: desde tratar de describir cómo era mi pueblo, cómo es mi familia y cosas así. Surgen muchas ideas a través de esa autobiografía y un día después de haber 4 o 5 canciones lo llamo y le digo "creo que el disco quiero que se llame La Gringa, pero para que pase eso necesito una canción y me imagino que sea rítmica". Me mandó el patrón rítmico por WhatsApp y en un momento me dice que se le ocurrió una cosa y me mandó “aunque mi piel la dora el sol de mi bandera, a mí me dicen la gringa de Santa Fe”. Lo que nos pasó a los dos un poco es que somos artistas que hacemos música de raíz, pero no tenemos los rasgos que se supone que un artista así tiene que tener.

T:¿El disco es de folclore argentino o latinoamericano?

SP:- Es un folclore argentino pero con un tinte más internacional. Hay algo que se parece a una chacarera o un malambo pero no tiene estructura. Es intentar esta canción que pueda representar a Latinoamérica toda también. Esa es la idea pero desde Sudamérica.

T:- ¿Qué era lo que tenías ganas de decir? ¿Qué venías guardando?

SP:- Suelo hablar mucho de mí. A mí me cuesta mucho ponerme en un lugar de lo que yo creo que debería ser, me parece que no tengo autoridad moral para eso y no me siento en ese lugar. Una vez alguien que escribió muchas canciones me dijo “no hay que señalar con el dedo” y eso lo tomé como un buen consejo. Lo que hago es hablar de mí y de lo que yo siento. Hay una canción que se viene que habla de dónde elegí vivir y dónde nací. A mí me pasa mucho que por ser del interior y por venir mucho acá no soy de aquí ni soy de allá, y la lucha constante que tengo con quienes trabajan conmigo y dicen como que soy una persona que tiene un exceso de humildad que no sé si ayuda mucho a una carrera artística. Yo lucho mucho con eso, porque yo soy así, yo soy de esta manera. En eso soy tozuda también, ahí tengo un grave defecto. Pero bueno, hay una idea de una canción que yo escribí hace tiempo que dice “discúlpeme si yo no puedo vivir aquí, no tengo la altura”, que también es una ironía porque soy petisa y como si alguien que nació en un pueblo no tiene la altura para salir al mundo. Está un poco inspirada también esa canción en muchas frases que utiliza el folklore. Aquella de “pinta tu aldea y pintarás tu mundo”, aquella de que somos habitantes del mundo de (Atahualpa) Yupanqui o (José) Larralde que decía “yo anduve por todo el mundo en este mismo lugar”. Esa frase a mí me encanta, es mi frase de cabecera.

T:- ¿Te aggiornás a los nuevos tiempos?

Soy una mujer que se aggiorna a estos tiempos y hoy los tiempos que vivimos me dieron una libertad que otrora no tenía. El folclore, no por el folclore en sí sino por la sociedad en la que vivimos, tenía unos limitantes que hoy podemos superar tranquilamente. Siempre fui una atrevida porque me vestí de gaucho y revoleaba el poncho pero después creo que perdí esa capacidad de ir más allá por intentar protegerme y porque muchas cosas me tocan de una manera muy especial, yo soy muy sensible. Con Carlos Vives encontré esta cosa de desparpajo de nuevo y de divertirme un poco más. Con respecto a la mujer, viste que siempre parecía que la mujer no podía ser sensual dentro del folclore.

(Fuente: Télam)