Gustavo Rosso: "El deporte te salva la vida, te maneja el alma"

Uno de los exponentes del triatlón en San Francisco es Gustavo Rosso, que tiene una historia muy particular sobre cómo se convirtió en triatleta, lo que requiere una alta exigencia física. Rosso fue el entrevistado esta semana en Mano a Mano, el programa que conduce Gabriel Pecile en El Periódico TV, donde habló de las fortalezas de este deporte y las pruebas que afrontará en el futuro.

“Gustavo es un hombre que peleó 9 años y va a pelear toda la vida el asesinato de su esposa (Solange Magnano), pero que convirtió en alquimia el dolor de la pérdida de la persona que amaba en algo para lograr fuerzas y salir adelante”, se describió previo a la charla.

Para él, cuando una persona querida muere quedan dos caminos: “O nos caemos, y si nos caemos los que están alrededor nuestro se caen con nosotros, o tratamos de ser mejores personas y eso se los brindamos a ellos, que nos están mirando desde arriba, y a las personas que nos rodean. Estoy convencido de que hay un cielo y si habría sido al revés, si yo hubiera muerto yo sé que de arriba estaría viendo Solange y si yo la viera en el piso llorando no tendría sentido mi muerte, entonces tenemos la obligación de ser más fuertes de lo que éramos para demostrarles de que no fue en vano lo que pasó, ese es el concepto que yo utilizo de vida para entender y salir adelante, sino me volvería loco”, resumió.







Rosso, padre de dos hijos, afirmó: “Peleamos nueve años y logramos condenas penales y civiles, en la tierra la Justicia actuó. No alcanza, pero más no se puede hacer. La causa está terminada, por lo tanto, tenemos que seguir adelante”, recordó sobre el caso de Solange.

Su incursión en el deporte

La pérdida de su esposa lo acercó al deporte, un lugar poco conocido por él hasta ese momento. “A mí el triatlón me salvó la vida. A los ocho meses que Solange había fallecido yo no le encontraba la vuelta a la vida, sabía que tenía que salir adelante pero no sabía cómo. Y un día vi de la nada que existía un deporte que se llamaba triatlón, yo no caminaba una cuadra, no nadaba un metro, no andaba en bicicleta, no tenía. Y me dije voy a honrar a Solange corriendo un Ironman, que es lo más duro que puede existir", contó.

En ese camino, Rosso agradece a Nicolás Venier, que lo apoyó en su decisión y lo acompañó: “Cualquier otra persona te palmea y te dice estás loco”.

Su primer Ironman llegó luego de entrenar tres años, a poco de cumplir 40. Y lo terminó. “Esos tres años me hicieron dar cuenta algo que es muy especial. “Es muy importante cuando uno no está espiritualmente y psicológicamente bien, cansar el cuerpo. Si vos cansás el cuerpo podés manejar el alma, si vos tenés un cuerpo descansado, un cuerpo tirado en la cama, te va a llevar a lugares muy oscuros, me di cuenta que el deporte te salva la vida, el cuerpo, te maneja el alma”, resumió.

Hoy cumple nueve años que entrena sin descanso. Lleva siete Ironman en su historial. Todo lo que consiguió fue, sostuvo, sin haber descuidado su familia ni su empresa, a pesar de que reconoció que ya no participa asiduamente de las reuniones semanales con sus amigos.

"Uno entrena el cuerpo hasta un límite. Pero el que marca el límite, el que los traspasa y el que hace que vos logres el objetivo, no solamente en las carreras, es tu cabeza. El cuerpo yo te puedo asegurar que entrenado y llevado adelante es el 40 por ciento de la carrera, el 60 y a veces más es la cabeza. Es increíble cómo el cuerpo humano se adapta a lo que la mente le dice", finalizó Rosso.

Ironman

El triatlón Ironman es una serie de carreras organizadas por World Triathlon Corporation. Los participantes tienen que cubrir 3 distancias, 3,86 km de natación, 180 km de ciclismo y 42,2 km de carrera a pie. La carrera tiene un tiempo límite de 17 horas.