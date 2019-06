La última chance

Argentina enfrenta este domingo a Qatar con la obligación de ganar para no depender de nadie y avanzar a cuartos de final. También juegan Paraguay y Colombia. Será a partir de las 16.

El paso de Argentina por la Copa América está lejos de lo soñado y con un punto tras dos partidos -derrota con Colombia y empate con Paraguay- el equipo de Lionel Scaloni necesitará vencer a Qatar para no pasar sobresaltos.

Hoy la Selección está, por diferencia de gol, en el último lugar del Grupo B, que ya ganó Colombia. Pero, gracias a a la victoria por goleada de Brasil, con un triunfo le alcanza para llegar a cuartos de final de la Copa América.

Argentina, en caso de obtener una victoria, será al menos tercero -si Paraguay derrota a Colombia- y tendrá mejor diferencia de gol de los peruanos, que quedaron en menos tres.

En caso de obtener los tres puntos hay dos escenarios bien distintos para cuartos. Si los guaraníes no ganan el rival será Venezuela, mientras que si Paraguay triunfa Argentina será tercera y en ese caso chocará contra Brasil (si clasifica Perú) o contra Chile o Uruguay (si clasifica Japón).

En caso de empate habrá que esperar que los guaraníes pierdan por dos goles y aguardar que en el Grupo C Japón no le gane a Ecuador.

Con derrota, el escenario es mucho más simple y triste. Ahí ya no habrá ninguna chance para Lionel Messi y compañía.

Colombia, diezmado va por el N°1 del Grupo B

El conjunto "cafetero" ya consiguió su pasaporte a cuartos de final y espera terminar la primera fase invicto. Pero para este partido Queiróz no podrá contar con el arquero David Ospina que tuvo que viajar de regreso a su país por problemas personales. Tampoco estará Luis Muriel, quién tuvo una lesión en el partido de Argentina que lo sacó del certamen, además, Falcao no se ha podido entrenar con normalidad y todo indica que al menos no sería titular.

Con varios cambios, y teniendo en cuenta que tiene varios jugadores amonestados, Colombia igual va por el primer lugar del grupo.

En tanto, Paraguay necesita una victoria para no depender de nadie y avanzar a cuartos. En el equipo de Berizzo regresaría a la titularidad Oscar Cardozo luego de recuperarse de una molestia.

GRUPO B

# Equipo Pts. PJ PG PE PP GF GC GD 1 Colombia 6 2 2 0 0 3 0 +3 2 Paraguay 2 2 0 2 0 3 3 +0 3 Qatar 1 2 0 1 1 2 3 -1 4 Argentina 1 2 0 1 1 1 3 -2

Probables formaciones de Argentina vs. Qatar

Argentina: Franco Armani; Milton Casco, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella o Juan Foyth, Nicolás Tagliafico; Giovani Lo Celso, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul; Lionel Messi; Sergio Agüero y Lautaro Martínez.DT. Lionel Scaloni

Qatar: Saad Al Sheeb; Pedro Miguel Correia, Bassam Hisham, Boualem Khoukhi, Tarek Salman, Abdelkarim Hassan; Hassan Al Heidos, Assim Madibo, Abdulaziz Hatem; Akram Afif y Almoez Ali. DT: Félix Sánchez.

Hora: 16

Árbitro: Julio Bascuñán (Chile).

Estadio: Beira Río, de Porto Alegre.

TV: TV Pública, TyC Sports y DirecTV.

Probables formaciones de Colombia vs. Paraguay

Colombia: Álvaro Montero; Santiago Arias, Yerry Mina, Cristian Zapata, William Tesillo; Gustavo Cuéllar, Jefferson Lerma, Edwin Cardona; James Rodríguez, Luis Díaz y Roger Martínez. DT: Carlos Queiroz.

Paraguay: Roberto Fernández; Iván Piris, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Santiago Arzamendia; Rodrigo Rojas, Richard Sánchez, Derlis González, Miguel Almirón, Matías Rojas; y Oscar Cardozo. DT: Eduardo Berizzo.

Hora: 16

Árbitro: Víctor Carrillo (Perú)

Estadio: Arena Fonte Nova, de Salvador.