Crece el desempleo en la ciudad y afecta a los +40

Gente capacitada en San Francisco hay. Pero, lo que demandan las empresas hoy cuando buscan personal es otra cosa. La opinión responde a Sarita Rocha, responsable de Recursos Humanos en el estudio Rocha y Asociados, al analizar del desempleo en la ciudad en tiempos donde va en aumento.

“Lo que sabe hacer la gente que está buscando trabajo no es lo que las empresas necesitan. Hay gente que está capacitada, que sabe hacer determinadas tareas, que tiene determinada experiencia, pero no es eso lo que las empresas hoy están necesitando”, expresó ante la consulta de El Periódico.

El desempleo está en su nivel más alto en trece años: el 10,1%. La cifra, que fue difundida esta semana por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), refiere a 2.133.000 personas. Asimismo, trepó la subocupación, que saltó al 11,8%. El panorama no es alentador teniendo en cuenta un informe de la consultora privada Radar que a nivel nacional estima que el año finalizará con un 12% de desempleo.

San Francisco, como el resto del país, no es ajeno a esta realidad. Aunque tiene sus características particulares, la demanda también creció según datos de las diferentes plataformas de reclutamiento digital de nuestra ciudad y la zona.

Rocha afirmó que, si bien en nuestra ciudad la demanda de trabajo aumentó en menor medida que en el resto del país, la tendencia existe. “En San Francisco la gente se está cargando mucho más, pero no se nota esa desesperación. Sí la notamos en la búsqueda en Córdoba capital, por ejemplo, en ciudades grandes. Hay gente sumamente capacitada con ingresos muy bajos que está buscando activamente trabajo, pero en San Francisco todavía no se ve esa angustia. En nuestra ciudad cuando en el máximo histórico en Argentina llegaba al 19 por ciento, en San Francisco la desocupación estaba en 10 u 11 por ciento. Ahora habría que ver. En esa época la gente no tenía los mismos comportamientos. Había mucha gente que estaba sin empleo pero no buscaba, con un solo sueldo se ajustaba. Hoy por los costos de los servicios la gente no puede vivir con un salario”, analizó.

Al referirse a lo que observa en su consultora, la coaching laboral apuntó: “Hoy sí vemos que en nuestra plataforma se está cargando gente más grande. Nos está dando la impresión de que es gente que se está quedando sin trabajo. Antes teníamos poca gente de 50 años porque o tenía trabajo o tenía alguna actividad como un oficio como cuentapropista. Pero hemos notado estos últimos dos meses que hay gente de más de 40 que se está cargando en nuestra plataforma porque está en búsqueda laboral activa. Estamos con un problema, una crisis existencial”, definió.

Qué se busca y qué se ofrece

Rocha explicó que las empresas están necesitando gente que sepa hacer ventas online, que permanentemente estén llevando adelante innovación y gestiones de cambio. Según la entrevistada, la gente en general no está pudiendo ofrecer estas cosas. “Es complicado llevar un proceso de selección adelante porque terminás teniendo uno o dos candidatos y el resto queda afuera. También por eso hay muchas empresas que están despidiendo gente, no solo por la merma en el trabajo”, precisó.

En ese sentido, afirmó que las empresas que están ofreciendo vacantes, son principalmente las que necesitan cubrir puestos comerciales: “Mucho comercial, de todos los rubros, buscando gente que pueda comercializar online, venta online de cualquier cosa. El 90 por ciento de las empresas que vienen a la consultora buscan abrir nuevos canales comerciales, tiene que ver con la venta online. Ahí es donde tenemos más búsquedas”.

La demanda en la región aumentó un 30%

Según datos de la plataforma de reclutamiento digital “Quiero Trabajo Ya”, utilizada por aproximadamente 50 mil usuarios al mes, la demanda de trabajo subió un 30 por ciento en la región.

La firma, que recibe curriculums de localidades como San Francisco, Rafaela, Villa María, Río Cuarto y Córdoba, cuenta actualmente con 42 mil curriculums activos.

Pedro Barbieri, vocero de la empresa, sostuvo que en los últimos meses se notó un incremento considerable de las consultas en el sitio y de los curriculums enviados a las empresas, que ronda un 30% de aumento frente al mismo período del año anterior.

También aseguró que los perfiles que más postulaciones reciben son aquellos orientados a la atención al público, las ventas, la administración y a operarios del rubro industrial. “Se nota un crecimiento de los registrados mayores a 35 y 40 años y del sexo femenino en su mayoría, que es dónde se presentan las mayores necesidades laborales. En el caso de los perfiles profesionales, también se nota un incremento del uso del sitio que se acerca al 15 por ciento por sobre mismo periodo año anterior”, dijo.

Desalentador

“Creo que el desempleo en San Francisco va a crecer. No lo hizo tanto antes por la incorporación de Lear, que por más que tenga la gente suspendida hizo que haya una especie de contención”, manifestó Sarita Rocha.

Más desocupados

“Del total de los usuarios del sitio, el 65 por ciento ya está trabajando actualmente y su búsqueda se orienta a cambiar en pos de una mejora en las condiciones, mientras que el restante 35 por ciento no está trabajando actualmente. Estos valores han cambiado respecto al año anterior, cuando las personas que se postulaban y tenían trabajo actualmente llegaba a un 80 por ciento”, mencionó Pedro Barbieri.

“Va a hacer un año que no me llaman”

Samuel Baravalle hace más de un año que busca un empleo. “Empecé a buscar desde abril del año pasado. Llevé curriculums a todos lados: fábricas, comercios, supermercados, estaciones de servicio, empresas de seguridad, concesionarias”, comentó.

Si bien afirmó que antes de quedarse sin trabajo trató de buscar trabajo en base a su experiencia, luego de notar que la oferta no era suficiente abrió el abanico de posibilidades: “Entendí que no había posibilidades de encontrar trabajo de lo que yo sabía hacer, entonces empecé a buscar de cualquier cosa”, mencionó.

Su ilusión se desvaneció luego de brindar entrevistas en dos empresas y no recibir un llamado. “Habré tirado 60 o 70 curriculums si no me quedo corto y no me llamaron de ningún otro lugar. En julio va a hacer un año que no me llaman y es doloroso”, lamentó.

Luego dio su punto de vista: “Las empresas no están buscando. De 10 lugares a los que llevé, en ocho me dijeron que no estaban buscando personal. Es más, me dijeron que estaban haciendo reducciones”.

Hoy Baravalle cobra un fondo de desempleo que finalizará en agosto y que lo dejará también sin obra social para él y su familia, ya que es tiene dos hijas y es jefe de hogar.

“La situación es dura, es difícil. Quise armar algún proyecto particular, trabajar por mi cuenta, pero no se dio. Tengo fe que va a mejorar, el piso ya lo hemos tocado y ahora es el momento de repuntar no sé cuándo, si cuando haya elecciones, no tengo camiseta de ningún color con el gobierno”, indicó.

Y concluyó: “Fue un año duro, muy difícil, desilusionante, porque hace por lo menos dos meses que dejé de tirar curriculums porque me pongo mal. Estuve varios meses yendo y viniendo. Fue un año duro, difícil. Pero es lo que me tocó vivir. Pero pienso que, como dicen, de todo fracaso siempre hay una gran victoria”.