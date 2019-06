Sportivo se rearma

A pocos días del arranque de la pretemporada, en Sportivo Belgrano continúan las negociaciones para armar el plantel de la temporada 2019/20 del Federal A. La noticia de la semana es que no sigue Federico Cosentino.

Esta semana, Federico Cosentino no llegó a un acuerdo para renovar su contrato y desde el club manifestaron no poder pagar lo que el jugador pretendía. Había sido uno de los puntos altos del plantel en las últimas dos temporadas, sin embargo este buen rendimiento llevó a que el rosarino sea requerido por otros clubes y se transforme en un jugador “caro”.

Días después de no acordar con Sportivo, Cosentino arregló su incorporación a Huracán de Las Heras -que accedió al pedido del jugador- y jugará el Federal A.

La opción: Vijande

Fernando Vijande, ex arquero de Rivadavia de Lincoln, es el apuntado por el club local. El golero de 25 años y de 1,93 metros de altura viene de jugar el Torneo Federal Regional Amateur, donde disputó 18 encuentros y quedó eliminado en semifinales en el clásico ante El Linqueño.

En el club trascendió que hay acuerdo de palabra. El arquero llegaría esta semana para realizarse la revisión médica y firmar su contrato.

El resto Hay negociaciones para acordar la continuidad de Juan Pablo Francia, Rodrigo Chaves, Jonathan Mazzola, Nicolás Capellino y Ezequiel Gaviglio. En tanto, Pablo Mattalía regresa a Instituto pero si no es tenido en cuenta en “La Gloria” volvería a Sportivo. Los que seguirían serían los jóvenes Braian Camisassa, Matías Barbero, Bruno Bocca, Tomás Rossi, Rodrigo Forchino, Alex Aguirre, Nicolás Moreno, Braian Vélez, Enzo Avaro y Facundo Scocco. En tanto, Mariano Racca quedó libre tras su paso por Libertad y Mauricio Bringas rescindió su contrato para jugar en Italia. Alan Bert regresó a entrenar con el plantel de Liga Regional. El resto del plantel no seguirá vistiendo la camiseta de Sportivo Belgrano.

Misma pilcha. La marca que vestirá a Sportivo Belgrano seguirá siendo Qalzo, pero con un nuevo diseño. Desde el club adelantaron que será presentada el 23 de agosto.

Domizi: "No me preocupa, hay muchas opciones"

El entrenador afirmó que no le preocupa que no siga Cosentino puesto que "hay varias opciones", y en todos los puestos. Domizi contó también que muchos jugadores tienen ofertas superadoras y sondeos de clubes de B Nacional, y ante eso es muy difícil competir. "Ramírez recibió una oferta de B Nacional y contra eso no se puede competir, con Tomasini ya estaba todo hablado y le salió una propuesta económica mucho mayor, entonces tampoco podés pelear, es una realidad y así va a pasar con muchos", explicó.

“Yo dejé una lista de jugadores a los dirigentes que queríamos que se queden, después por un motivo o por otro no se pudieron quedar y ahora habrá que salir a buscar un jugador con características similares", señaló el DT.