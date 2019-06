Nahir Galarza denunció haber sido abusada en la cárcel en Paraná

Nahir Galarza, condenada en 2018 a prisión perpetua por el homicidio de su novio Fernando Pastorizzo, denunció haber sido abusada sexualmente por otra interna en la cárcel de mujeres de Paraná, Entre Ríos.

La denuncia fue hecha el 14 de marzo y desde el 5 de junio el fiscal Pablo Zoff avanza en las declaraciones testimoniales de otras internas del pabellón, que definirán la credibilidad de Nahir.

Cabe recordar que cuando fue entrevistada en marzo pasado por Mariana Fabbiani para el Diario de Mariana, Nahir había dado otra versión respecto de su relación con sus compañeras de la cárcel.

Relación con sus compañeras

“Me llevo bien con todas. En mi pabellón por ahí hay problemas de convivencia, pero son normales", relató en marzo pasado al programa el Diario de Mariana, pero también afirmó que había pedido el cambio de pabellón por una compañera "lesbiana".

“Durante mucho tiempo estuvo atrás mío, se me tiraba. Al principio yo pensé que estábamos jodiendo porque teníamos una muy buena relación. Estamos en el mismo pabellón. Después ella se empezó a confundir y yo le aclaré que me encantaba ser su amiga, pero que a mí me gustan los chicos. Entonces se enojó y se cortó la relación", manifestó.

Y finalizó diciendo: “Yo le pedí a la directora si me podía cambiar a un pabellón común, porque además en el de Seguridad estamos 22 horas encerradas y tenemos solo dos horas para salir al patio, a la siesta. Estoy esperando a ver qué me contesta".

Fuente: Cadena 3