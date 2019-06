Interasociativo: El Ceibo y San Isidro con ventaja en cuartos

Este jueves comenzaron los cuartos de final del Apertura del Interasociativo de básquet donde los equipos sanfrancisqueños de El Ceibo y San Isidro ganaron en condición de local. En tanto, El Tala cayó en Freyre.

La "Flor Nacional" derrotó a Porteña Asociación en el estadio "Antonio Cena" por 76 a 68 y arrancó la serie con victoria. Mientras que San Isidro derrotó, en cancha de El Tala, a San Jorge de Brinkmann por 81 a 77.

Por su parte, El Tala no pudo ante uno de los candidatos y cayó en condición de visitante con 9 de Julio de Freyre por 91 a 81.

Este viernes se completa la primera vuelta con el duelo entre 9 de Julio de Morteros y Centro Social de Brinkmann. Cabe señalar que avazarán a semifinales quienes resulten ganadores al mejor de tres juego.

Programación 2° juego

20 hs El Tala vs 9 de Julio (Freyre) - SABADO

20.30 hs Porteña Asoc. vs El Ceibo - DOMINGO

20.30 hs Ctro. Social Brk. Vs 9 de Julio (Morteros) - DOMINGO

21.30 hs San Jorge vs San Isidro - LUNES