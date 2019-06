Maradona: “No me estoy muriendo”

Después de que circulara el rumor de que tenía una enfermedad neurodegenerativa, de que se pusiera en duda su estado de salud y de que algunos descreyeran de su abogado y amigo Matías Morla, fue el propio Diego Armando Maradona el que salió a desmentir las versiones. En un video que publicó en una de sus redes sociales, el Diez fue claro y contundente: "Yo no me estoy muriendo".

"Mienten, mienten. Hablan de Alzheimer, no saben lo que quiere decir la palabra Alzheimer, es muy jodida. La gente que tiene Alzheimer se muere", dijo el mejor futbolista de todos los tiempos. Y continuó: "Estos hijos de ya saben qué la tiran para crear confusión y a mí la confusión no me va".

Fiel a su estilo, Diego les pegó a los que lanzaron el rumor y los acusó de "no saber hacer periodismo".

Fuente: Clarín