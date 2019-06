Integrantes del Grupo Scout La Consolata confeccionarán menús en braille para locales gastronómicos

Con la idea de generar inclusión a la ciudad, integrantes del grupo scout Nuestra Señora de La Consolata idearon una propuesta para hacer menús para confiterías, bares y restaurantes en sistema braille para personas no videntes.

El proyecto fue presentado en conferencia de prensa este jueves por Venecia Franceschi, Magalí Álvarez, Tahyana Grosso, Nahuel Pereyra y Nicolás Leal, todos de la rama Caminantes, que está integrada por adolescentes de entre 14 y 18 años.

"Dentro de la rama Caminantes hacemos dos proyectos anuales. El primero es a corto plazo. Primero hicimos una lluvia de ideas donde cada equipo propuso un proyecto diferente, votamos y salió elegido este proyecto que se llama 'Puntitos' y que consiste en proponerle a todos los sitios gastronómicos un menú que tenga el sistema braille incorporado", explicó Franceschi.

Por su parte Tahyana Grosso manifestó: "Hay varios equipos en la rama y a nuestro equipo que se llama Sendler se le ocurrió este, al ver que era una falta en la sociedad y al ver que no tanta gente no vidente podía salir a almorzar o a merendar, a comer a restaurantes. A la mayoría de los integrantes del grupo nos gustó la idea porque le hacía mucha falta a la sociedad. Desarrollamos un informe de factibilidad, nos dio bien, lo pudimos realizar y lo presentamos al frente de los otros equipos de la rama Caminantes. El proyecto ganó por varios votos y ahora lo estamos desarrollando de a poco. Empezamos a buscar lugares a donde llevarlo, estamos yendo a preguntar qué lugares quieren participar. Nosotros lo haríamos gratuitamente para los lugares, pero si el lugar lo quiere costear no tendríamos problema".

Durante la semana, el grupo estuvo recorriendo comercios para llevar la idea y sus integrantes aseguraron que hubo interés por parte de los mismos. "Durante la semana fuimos a preguntar, para que se extienda el proyecto, y hubo lugares que dijeron que sí, les gustó la idea, es algo bueno para que a la hora de salir la gente no vidente se pueda sentir más cómoda", agregó la adolescente.

El proyecto se realizará junto al Centro de Acción Comunitaria de No Videntes (CACNOVI). "Ellos nos van a hacer las cartas porque es el único lugar en San Francisco que tiene las máquinas para imprimir en braille", explicaron. Los jóvenes comentaron que la implementación para los comercios que adhieran será gratuita y los gastos correrán por el momento por cuenta de Cacnovi.

Se prevé que la iniciativa pueda comenzar a implementarse dentro de tres a cuatro semanas y, a posterior, que pueda replicarse a nivel provincial e incluso nacional.