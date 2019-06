La Maratón Ciudad de San Francisco, un clásico del este cordobés

Las calles de San Francisco volverán a tener acción deprotiva el próximo sábado cuando cientos de atletas recorran los caminos de la 15° edición de la Maratón Ciudad de San Francisco. La competencia, organizada por el Profesorado de Educación Física, fue superándose año tras año para convertirse en un verdadero clásico que hoy nadie se quiere perder.

"Esto nace hace 15 años atrás, ahí era todo un desafío, en esa época no corría mucha gente y eran unos años medios locos. Quién empezó con esto fue el profesor Gustavo Corsini, yo estaba recién recibido y me sumé para ayudar y aprender, a mí me gustaba todo esto. Arrancamos con la primeras ediciones eran como 35 corredores, participaban directivos del colegios, alumnos, era bien casero", contó el profesor Pablo Peiretti.

"Nos embalamos, al otro año ya eramos mas de 70 corredores, al otro mas de 100 y así se fueron sumando todos los años hasta que apareció el auge del running que nos dio mucho mas impulso. En los últimos años hubo alrededor de 350 corredores y el año pasado cerca de 500. Este año ya hay 590 preinscriptos, así que estimamos que vamos a ser cerca de 600", explicó.

"Todos los años hicimos récords, siempre hubo 10-20-30 mas que el anterior, fue sumándose gente todos los años", contó Peiretti.











Presencia de todo el país. "Vienen de todos lados, yo vi eso y estaba sorprendido, vienen de Río Segundo, Rosario, Buenos Aires, pueblos de la zona, es increíble", dijo Peiretti.

Participación del alumnado

"Hace ya 8 años que participan los chicos del profesorado, a través de la cátedra de Gestión de Proyectos, de cuarto año, desde ese momento organizan la carrera. Empiezan a mediados de marzo y están a cargo de todo, desde mi lugar de docente los acompaño porque estoy todo los años con la cátedra. Es decir, el proyecto es el mismo pero cambian los alumnos", explicó el profesor Peiretti.

"Son 35 chicos en la organización como fuerzas de calle, puestos de hidratación. También participan otros 120 alumnos mas de primero a tercer año", señaló.

El público apoya

"Hay cada vez mas público, eso me sorprendió también porque vi que en los últimos años va mucha gente a ver, antes quizás no iba nadie y hoy va el corredor y lleva a sus amigos y familiares, se hizo muy lindo porque ahora tenes mas de 300 personas mirando, el marco es muy lindo como espectador", precisó.

Nicolás Ternavasio ganó las últimas 8 ediciones de los 10K.





Lo que viene, con presencia estelar

"Está todo listo para largar, esperemos que nos ayude el clima, que no esté tan frío y que no llueva, confirmó Bernardo Maldonado atleta de la Seleccion Argentina que nos representa a nivel Mundial, también va a estar Nicolás Ternavasio que ganó las ultimas 8 ediciones, le van a dar a la carrera una jerarquía importante. Los que no son de elite van a venir a correr al lado de ellos y eso va a ser un plus", explicó.

El apoyo de los atletas locales también es un gesto importante que destacó Peiretti. "Van a estar los chicos que entrenan en los grupos de running, chicos que nos representan en todos lados, así que nos alegra y nos da mucha felicidad saber que nos apoyan", destacó.