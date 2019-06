Nutrida agenda deportiva para este jueves

Este jueves, feriado nacional por el Día de la Bandera, habrá una nutrida agenda deportiva en San Francisco y la región. Las ligas aprovecharon el día no laborable para programar y recuperar fechas perdidas principalmente del pasado fin de semana donde el clima no permitió el normal desarrollo de las actividades.

La programación:

Fútbol | Liga Juvenil - Torneo Apertura | 9° fecha (Sub 14)

- Cancha de Juventud Unida

9 hs Def. de Sportivo vs Juventud Unida

10:15 hs La Hidráulica “B” vs Brown San Vicente

- Cancha de La Milka

9 hs La Hidráulica “A” vs La Milka

10:15 hs Estrella Verde Vs La Hidráulica “C”

- Cancha de Iturraspe

9 hs Proyecto Crecer vs Dep. Josefina

10:15 hs Antártida Arg. vs Def. de Iturraspe

Fútbol |Baby Fútbol - Torneo Apertura |15° fecha

13.15 hs Tarzanito vs Estrella del Sur

13.15 hs Belgrano vs Los Andes

13.15 hs Tiro y Gimnasia vs DMD Freyre

13.15 hs Barrio Jardín vs Dep. Oeste (*)

13.15 hs Inf. Xeneize vs Dep. Sebastián

13.15 hs 2 de Abril vs El Faisán

13.15 hs Dep. Josefina vs Barrio Cabrera (**)

13.15 hs Dep. Norte vs Dep. El Trébol

13.15 hs Gral. Savio vs Los Albos

Libre: CD River

(*) En Deportivo Oeste

(**) En Los Andes

Fútbol | Liga Rafaelina – Primera B - Apertura de Zona Sur | 1ª fecha

15.30 hs La Hidráulica vs Sp. Santa Clara

Fútbol | Liga Regional – Zona B Primera A |15ª fecha

16 hs Antártida Arg. vs Sp. Belgrano (San Fco)

16 hs AD El Arañado vs Almafuerte

16 hs Huracán vs Cult. La Francia

Fútbol | Liga Regional – Zona A Primera B |15ª fecha

16 hs Sp. 24 de Setiembre vs Cultural Arroyito

16 hs Granaderos vs Sp. Sacanta

16 hs Col. Marina FC vs Proyecto Crecer

Básquet | Interasociativo - Copa de Oro u15

15.30 hs Porteña Asoc. vs San Isidro [3° y 4° puesto]

17 hs Tiro Federal vs El Ceibo [Final]

Básquet | Interasociativo - Copa de Plata u15

16 hs El Tala vs San Jorge [Final]

16 hs Cult. Arroyito vs 9 de Julio (Morteros) [3° y 4° puesto]

Básquet | Interasociativo - Copa de Bronce u15

17 hs Ctro. Social Brk vs 9 de Julio (Freyre) [3° y 4° puesto]

20 hs Almafuerte vs SS Devoto [Final]

Básquet | Interasociativo - Primera División | Cuartos de Final [1° juego]

20 hs 9 de Julio (Freyre) vs El Tala

21 hs El Ceibo vs Porteña Asoc.

21.30 hs San Isidro vs San Jorge [En El Tala]