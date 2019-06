La desocupación subió al 10,1% en el primer trimestre del año

El Índice de Desocupación subió al 10,1% al termino del primer trimestre del año, desde el 9,1% de igual período del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Además, la sub ocupación demandante ascendió a 8,4% contra 6,8% de enero-marzo del año pasado, mientras que la sub ocupación no demandante alcanzó a 3,4% contra el 3% del período anterior.

Según datos de la entidad, la tasa de desempleo en el último trimestre de 2018 fue de 9,1% y la subocupación en 12%.

La tasa de desocupación es una de las más altas en las últimas décadas, aunque incomparable con años previos debido a cambios en la metodología de medición.

De acuerdo con el INDEC, en los 31 distritos relevados por el INDEC hay 1,3 millones de personas desocupadas y otras 1,5 millones subocupadas, con lo cual casi 3 millones de personas tienen problemas de empleo.

Esto significa que hay 1.920.000 desocupados urbanos, 220.000 más que un año atrás. Si se incluye la población rural, el desempleo golpea más de 2 millones de personas. También aumentó, aún más, la subocupación: pasó del 9,8% al 11,8%.

Así, suman 2.250.000 personas que trabajan pocas horas, aunque están dispuestos a dedicar más tiempo: 420.000 más que un año atrás.

Si se proyectan las cifras de desocupación a la población total del país, casi 4,5 millones de habitantes tienen problemas laborales.

La tasa de actividad registró un 47%, mientras que la del empleo llegó al 42,3%, levemente por encima de los registros de un año atrás.

El distrito de Ushuaia registró el índice más alto de desempleo con 13%, seguido por el de Rawson-Trelew con un 12,3%, los partidos del conurbano bonaerense con un 12,3 y el Gran Rosario con un 11,7%.

El Gran Resistencia en el Chaco tuvo el indicador más bajo con un 1,2% de gente sin trabajo, seguidos por el Gran San Luis y Comodoro Rivadavia-Rada Tilly ambos con un 2%.