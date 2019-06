Se realiza este domingo el encuentro de veteranos en homenaje a Ricardo Martino

Deportes 19 de junio de 2019

Será en el estadio "Oscar C. Boero", organizado por Sportivo Belgrano. Participarán ex jugadores de la "verde", Antártida Argentina, Agrupación "José Peludé", Agrupación de "Quebracho Herrado" y ex jugadores de Sportivo y Juniors de Suardi.