Germán Sciutto: "Tenemos que cerrarle las vías a Bruna y Essengue"

San Isidro recibirá el próximo viernes a Platense por el tercer juego de la Final de la Liga Argentina que está igualada 1-1. En ese marco, Germán Sciutto contó cuáles son las claves del duelo del viernes en el "Severo Robledo".

"Encaramos esta semana muy concentrados, fuimos a buscar un objetivo que era dar vuelta la localía y lo hicimos, estamos full. Hoy empezamos la semana de entrenamientos para planificar el partido del viernes y el domingo, esperamos y no tengo ninguna duda que vamos a hacer todo lo posible para que cerremos la serie acá y no desperdiciar lo que fuimos a buscar allá". indicó el escolta de Marcos Juárez.

Las claves de Platense

"Ellos tienen a Bruna y a Essengue que manejan el hilo de las jugadas y eso hace que sean un equipo mas muy potente en ataque. Nosotros tenemos que hacer lo del viernes: cerrarle las vías de gol a esos dos jugadores, jugarle de manera mas friccionada a Bruna, que es el motor y es un jugador que hace funcionar muy bien a su equipo, tenemos que no dejarlos jugar, presionarlos bien arriba, fastidiarlos, tenemos con qué porque lo hicimos muy bien el viernes, hacer hincapié en ese punto que es el tendón de aquiles de ellos", explicó Sciutto.

"Son cosas distintas que te pasan, llegar a esta final con San Isidro, un club que me dio mucho desde los inicios de mi profesionalismo es lo mejor que que me pudo haber pasado. Lo estoy disfrutando mucho", contó Germán Sciutto.

La ventaja de San Isidro ¿El perímetro?

"No, la ventaja de San Isidro realmente es la defensa asfixiante que tiene, antes que el tiro o un gol abajo del aro, lo que potencia a San Isidro es la defensa. tenemos una defensa agobiante, dura, sin dejar pasar casi nada. No somos perfectos pero una defensa como la del viernes, y parte del domingo, es el arma leteal que tenemos porque el tiro o el gol vienen de varias a manos, todos tenemos buenas manos y buen gol, pero la clave principal es esa. No dejarse llevar por delante, tratar de tener una buena defensa, fija y presionar bien adelante", destacó.







El grupo

"Estamos bien y unidos, nos alentamos, nos alimentamos el uno al otro. Es lo mejor que hay en este equipo, un equipo que no tiene envidias, llegamos a un punto muy bueno y éso hace que sea un equipo compacto, que esta bien dentro de la cancha porque afuera tratamos de alentarnos y decirnos los errores", precisó.

¿Últimos partidos?

"Son mis últimos partidos pero de este campeonato, mas adelante vamos a ver que pasa, tengo que evaluar como termino y a raíz de eso ver que pasa, si sigo o no", concluyó.