Scaloni no confirmó el equipo: "No hablamos de dudas, tenemos claro como vamos a jugar", dijo el DT

En conferencia de prensa el DT del seleccionado nacional no confirmó el equipo que enfrentará a Paraguay, pero adelantó que habrá cambios "por la búsqueda del partido".

Lionel Scaloni, director técnico de la Selección Argentina, no confirmó la formación para el encuentro de mañana ante Paraguay, por la Copa América, aunque dejó entrever que hará cambios "por la búsqueda del partido", teniendo en cuenta que la albiceleste está presionada por el debut fallido ante Colombia.

"Hay un par de jugadores que no están al 100 por ciento y vamos a esperar", comenzó el DT la conferencia de prensa. "No hablamos de dudas, tenemos claro como vamos a jugar", agregó. Y luego se refirió al caso particular de Roberto Pereyra, quien esta mañana trabajó sin problemas luego de varios días con molestias físicas, por lo que entraría por Guido Rodríguez en el mediocampo: "En base a cómo responda, nos da ciertas esperanzas".



Según el equipo que paró esta mañana en la práctica de Belo Horizonte, los once serían Franco Armani; Milton Casco (por Renzo Saravia); Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Pereyra (por Rodríguez), Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Rodrigo De Paul (por Ángel Di María); Lionel Messi y Lautaro Martínez (por Sergio Agüero).

"Pienso en los jugadores que van a interpretar mejor el partido; lógicamente hasta mañana vamos a esperar para ver si responden bien, pero hoy se entrenaron todos bien y eso es importante", aclaró Scaloni, quien además pidió "buscar hacer lo del segundo tiempo (ante Colombia) mucho más que lo del primero".

Esta mañana, tras la práctica de fútbol, hubo una charla de 40 minutos entre el cuerpo técnico y el plantel, en el cual tomaron la palabra Lionel Messi y varios referentes, entre ellos Di María, Otamendi y Agüero, y en el cual los jugadores habrían manifestado su descontento por haberse enterado de los cambios a través de la prensa.

La charla post entrenamiento de la Selección: