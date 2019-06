Mendoza: robaron hasta la merienda de los alumnos en una escuela

Una escuela Gustavo Martínez Zuviría ubicado en El Plumerillo, Las Heras sufrió un nuevo robo y en esta oportunidad, los delincuentes se llevaron hasta la merienda de los alumnos.

Este robo es el segundo que sufrió en 15 días. El robo fue perpetrado el domingo cuando los delincuentes ingresaron al establecimiento y destrozaron todo a su paso.

“Ocasionaron daños materiales, rompen cerraduras, puertas y armarios”, explicó el vicedirector del colegio Horacio Carrión a Canal 7 de Mendoza.

Pero los ladrones no solamente destrozaron, sino que ocasionaron un daño más importante desde lo social. Se llevaron té, azúcar y otros materiales que sirven para que los chicos almuercen y tomen su merienda diaria.

“Es una situación bastante triste”, se lamentó Carrión y agregó: “Ya no hay nada de valor, no sabemos que busca esta gente, esperemos que se hayan convencido de que no hay nada de interés”.

Fuente: Diario Uno