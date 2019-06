Sandra Ramírez sigue en estado muy grave aunque estable

El estado de salud de Sandra Ramírez, la adolescente accidentada semanas atrás en Frontera, sigue siendo muy grave y la joven permanece en estado crítico tras descompensarse en la madrugada del lunes. Según informó su mamá Nancy, no hubo cambios significativos en las últimas 24 horas y sigue muy complicada en uno de sus pulmones, por lo que los médicos evalúan los pasos a seguir.

Desde el pasado 6 de junio, cuando tuvo el accidente, la adolescente se encuentra internada en la Terapia Intensiva del Hospital Cullen de Santa Fe. "No hubo cambios, ella sigue sedada y en estado crítico, me dijeron que es una de las pacientes más complicadas actualmente en la Terapia. Está boca abajo para que pueda respirar mejor. Lo bueno es que no volvió a descompensarse, está estable. Tiene que esperar en las próximas horas cómo evoluciona para decidir qué le hacen, los médicos me explicaron que pueden hacerle como un pulmón artificial", explicó su mamá en diálogo con El Periódico.

La mujer nuevamente agradeció las muestras de apoyo y reiteró el pedido de una cadena de oraciones para su hija.

El pasado fin de semana, su mamá había contado que la evolución había sido muy positiva, que había despertado y que la había reconocido en una visita. Lamentablemente, su estado se agravó en la mnadrugada del lunes.

El accidente

La joven de 16 años sufrió un accidente el pasado jueves 6 de junio cuando circulaba en su motocicleta sobre calle 1 junto a su bebé de 11 meses en el mediodía del jueves, informaron fuentes policiales. Su bebé se encuentra en buen estado.