Polémica explicación de Jorge Rial tras la muerte de Beatriz Salomón: "Fui el único que intentó ayudarla"

Este martes Jorge Rial retornó a la conducción de Intrusos, el programa de chimentos en América TV, y dio su descargo tras la muerte de Beatriz Salomón, luego del aluvión de críticas que recibió de miles de usuarios en redes sociales por el escrache mediático que le hizo años atrás a la actriz, la cual lo había responsabilizado por el derrumbe de su carrera, su matrimonio y otros problemas que sufrió desde entonces.

El conductor televisivo, que a lo largo de su carrera se vio envuelto en varios casos de maltrato a figuras del espectáculo y personas del ambiente, rechazó por completo las críticas y acusó a "los trolls que reciben guita del Estado" por estas acusaciones y hasta escrachó a algunos de ellos mostrando los mensajes que le enviaron deseándole la muerte.

Y comenzó con su descargo: "En el año 2004 en este canal se le hizo una cámara oculta al doctor Ferriols, que era el marido de Beatriz Salomón en ese momento. Punto Doc conducido por Tognetti y Miriam Lewin, una producción de 4 Cabezas. Era una época en que las cámaras ocultas eran muy fuertes en el periodismo. Un día se empieza a promocionar una cámara oculta a Ferriols, nunca se dijo de qué iba a ser, no sabíamos. Lo que nadie sabía porque habia silencio absoluto de qué se trataba exactamente. Beatriz Salomón habla con Luis Ventura y dijo que quería venir a defender a su marido, porque ella creía que la cámara oculta era por un tema de habilitación. Nosotrs ibamos en vivo después de Punto Doc".

E insistió: "La cámara oculta no la hizo Intrusos, la hizo Tognetti, Punto Doc. Nosotros no tuvimos nada que ver con la cámara oculta".

"Ante tanta mierda, vengo a contar la verdad", continuó, y contó qué pasó en esa noche en que se transmitió el programa.

"En ese momento, no estábamos al aire todavía pero estábamos todos acá mirando, Beatriz Salomón y Ferriols, descubrimos que la cámara era porque Ferriols ofrecía cirugías a cambio de favores sexuales a chicas trans".

"Llama el abogado Mariano Cúneo Libarona y les dice que se vayan del programa. y yo le digo si se quiere ir, y ella dice 'bajo ningún punto de vista, yo me voy a quedar a defender a mi marido' y los dos se quedan y nosotros salimos al aire después de eso con el aval de ellos y se defienden en vivo",prosiguió.

Rial contó que luego del programa, "a ella le cae la ficha y se empieza a pelear con Ferriols en el auto, cuando volvían a la casa". "Tiempo después de eso ella se separa y Ferriols no le pasa nada de plata. Ella vino muchas veces más a este programa para denunciarlo porque no le pasaba plata. Hasta que un día toma la decisión de iniciarle juicio a este canal y después me metió a mí".

"Una vez que empieza el juicio el canal dice que Beatriz no puede venir más al canal", relató.

Ante esta situación, Rial dijo que gestionó "una reunión en el canal, que me costó mucho, y se le ofreció un dinero para compensar y se le ofreció laburo. Yo pensé que se iba a arreglar. Pero algo pasó en el medio y dijo que no había arreglo. Yo le dije 'Beatriz estás mal, es un buen arreglo, es buena guita, volvés a laburar..'".

"Creo que fui el único que intentó ayudar a Beatriz Salomón, yo quería que volviera al canal, porque la estaba pasando mal. Pero lamentablemente no llegamos a un acuerdo, lo lamenté mucho", dijo.

Rial aclaró que el juicio primero fue contra el canal, pero "un año después ella nos mete a nosotros".

"Yo me hago responsable de todas las cagadas que me mandé, pero las cagadas que no son mías no las voy a asumir", lanzó contudente, y dijo que "los responsables son el marido y los que hicieron la cámara oculta".

"Ella tomó la decisión de ir contra nosotros. Pero nosotros no tuvimos nada que ver con la cámara oculta ni tenemos nada que ver con la muerte de la 'Turca' Salomón", insistió.

¿Qué dice el archivo?

Así presentó Rial el programa en ese momento



Fuertes críticas

Luego de conocerse la triste noticia del fallecimiento de la actriz, muchos en las redes sociales se volcaron a señalar a Rial como uno de los responsables del mal momento que atravesó en 2004, cuando fue convocada por Intrusos por la noche para mostrarle en vivo una cámara oculta que tenía a su entonces marido, el cirujano plástico Alberto Ferriols, como protagonista.

El polémico conductor de Intrusos, muy señalado por otros casos de maltrato a personas y figuras del espectáculo, no se hizo presente en el programa de hoy. Los televidentes vincularon la ausencia con la catarata de críticas que aún sigue recibiendo Rial en las redes sociales, con el hasthag #RialBasura.

También le pegaron al ciclo chimentero por la escueta mención que hizo Pallares sobre la partida de Salomón, en medio del silencio de sus compañeros.

Juicio

Poco tiempo después de esa cámara oculta, asesorada por la abogada Ana Rosenfeld, Salomón decidió iniciar una demanda múltiple por daño moral, intromisión en su vida privada y pérdida de chance profesional contra Eyeworks Argentina (ex Cuatro Cabezas), el canal América, Rial, Luis Ventura y los conductores de Punto Doc, Daniel Tognetti y Miriam Lewin. Según ella, al hacer pública la infidelidad cometida por su entonces marido, su imagen artística fue completamente dañada y, por eso, las ofertas laborales habían empezado a escasear. También adujo que su nombre ingresó a una "lista negra" que la mantuvo vetada de todos los programas producidos y emitidos por América TV.

En enero de 2017, el Juzgado Civil 40 falló a favor de Salomón, y condenó a la parte acusada a indemnizar a la actriz con 14.593.551 de pesos, más los intereses generados a lo largo de esos años de litigio. Sin embargo, en mayo de 2018, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal revirtió la condena, al considerar que no había prueba suficiente. Del mismo modo, bajó el monto con el que Eyeworks debía indemnizar a Salomón: lo estableció en 600 mil pesos -con intereses, unos 3 millones de pesos- , pero le exigió que pague todas costas del juicio.

"Después de 12 años de mucho dolor, donde pasé de todo, empezando por la censura, todos hicieron una tragedia de mi vida, todo se convirtió en un infierno, todo lo que te pueda decir es poco", decía por entonces la actriz de Extinguidas. "Traté de salir adelante, estoy endeudada, tuve que vender mis pieles, mis joyas, mi ropa cara, tuve que pedirle plata a mis amigos. (...) Yo estaba en el tope, y me bajaron de un hondazo".

Arrepentimiento

En una entrevista en 2017, el conductor de Intrusos consideró un "disparate" el fallo de la Justicia y no se mostró arrepentido. "Es una decisión de la Justicia que va a ser apelada como debe ser", apuntó Rial. "Yo leo el fallo y la verdad que es un disparate, pero la Justicia decidió eso y me parece bien. Ahora viene la otra etapa que es apelar".

"Es muy de cobarde arrepentirse de ciertas cosas", aseveró. "Arrepentirse es distinto de pedir disculpas", agregó.

Ni olvido, ni perdón, la noche en que Jorge Rial y Luis Ventura le tendían la trampa que cambiaría la vida para siempre de Beatriz Salomón... #Intrusos #DDM pic.twitter.com/gkP6XXz5mK — Fausto Bogado (@bogado_fausto) 17 de junio de 2019

Con información de La Nación.