Cristian Domizi: "No me preocupa, hay muchas opciones"

Sportivo Belgrano aún no confirmó incorporaciones ni continuidades de jugadores en su plantel y hasta ahora son seis las bajas confirmadas. El entrenador afirmó que no le preocupa de sobremanera esta situación puesto que "hay varias opciones" en todos los puestos.

A pocos días del comienzo de la pretemporada se van conociendo algunos detalles del armado del plantel de Sportivo Belgrano para el Federal A. Hasta el momento lo concreto es que Gonzalo Ramírez, Gabriel Tomasini, Federico Cosentino, Miguel Nievas Escobar, Mauro Dalla Costa y Esteban Goicoechea no continuarán en la "verde".

La no continuidad de algunos de ellos encendieron las alarmas puesto que Ramírez, Tomasini y Cosentino serían del agrado del DT, pero no acordaron su continuidad por distintas razones.

En ese marco, Domizi contó que muchos jugadores tienen ofertas superadoras y sondeos de clubes de B Nacional, y ante eso es muy difícil competir. "Estamos con algunas problemáticas, es verdad que algunos se fueron. Ramírez recibió una oferta de B Nacional y contra eso no se puede competir, con Tomasini ya estaba todo hablado y le salió una presupuesta económica mucho mayor entonces tampoco podés pelear, es una realidad y así va a pasar con muchos", explicó.

"Por ejemplo, habíamos hablado con Agüero (ex arquero de Sansinena) pero se fue a Brown de Madryn, a la B Nacional y contra eso es difícil", dijo el DT.

"Cada uno sabe que es lo que puede pedir y que es lo que quiere ganar y está bien, pero todavía falta mucho. No me preocupa porque hay muchos jugadores y todavía no se sabe quien va a quedar en el torneo si Alvarado o San Jorge, quien va a subir si Achirense o Güemes. Yo dejé una lista de jugadores a los dirigentes que queríamos que se queden, después por un motivo o por otro no se pudieron quedar y ahora habrá que salir a buscar un jugador con características similares", señaló Domizi.

"Se estaba hablando con Cosentino y según sabía de ambas partes estaba todo muy lejos, pero es una cuestión que no me incumbe, yo no soy ni representante ni dirigente", expresó el DT este martes por la mañana, aunque en las últimas horas se confirmó que el arquero rosarino no seguirá en la "verde".

Además, Domizi señaló que hay muchos jugadores vistos y analizados; y otros que quedan por ver de acuerdo a cómo se vaya desarrollando el mercado de pases. "Hemos visto 14 o 15 jugadores por puesto...", explicó.

El nuevo formato

Para la próxima temporada, se analiza un nuevo formato de competencia con dos zonas (una de 15 y otra de 16 equipos) divididos por región. "El tema es que estamos en el medio, no sé si vamos a ir para arriba o para abajo, pero va a estar muy bueno, va a ser competitivo, vamos a tener un torneo regular de 7 meses y como mínimo 28 fechas, se acortan los descensos, va a ser muy peleado, sin embargo todavía no hay nada oficial", indicó el entrenador.

Además, adelantó que la pretemporada sufrió un cambio de día y comenzará el 10 de julio en el estadio "Oscar C. Boero". "El primero de julio ya voy a estar en la ciudad, queremos tener todos los testeos médicos y físicos para saber cómo está cada jugador antes de comenzar", concluyó.