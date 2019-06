Los cambios que analiza Scaloni para enfrentar a Paraguay

Milton Casco, Rodrigo De Paul, Matías Suárez y Lautaro Martínez. Esos son los cuatro jugadores a los que podría apelar el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, para dejar atrás la pálida imagen mostrada en el debut del sábado ante Colombia (0-2) y levantar vuelo ante Paraguay este miércoles en la segunda fecha de la Copa América.

La Albiceleste se medirá con la Albirroja en el estadio Mineirao de Belo Horizonte a las 21.30 y es posible que Scaloni haga modificaciones en la alineación titular tras la dolorosa caída por 0-2 ante Colombia.

Lo primero que debería solucionar el entrenador es la poca resistencia que hubo en la derecha de la defensa. Por ese sector vinieron los dos goles de la Tricolor. El lateral derecho Renzo Saravia no tuvo un buen partido y toma fuerza la posibilidad de que sea reemplazado por Casco.

Sin embargo, no todo fue responsabilidad de Saravia. Giovani Lo Celso, que tiene marcadas características ofensivas, se movió como centrocampista por la derecha y no colaboró demasiado en la marca. La inclusión de Roberto Pereyra podría ser una solución para Argentina, pero el centrocampista del Watford todavía no se recuperó de una "sobrecarga muscular" que sufrió el jueves pasado y está prácticamente descartado.

También fue notoria la falta de creación de jugadas de peligro, sobre todo en los primeros 45 minutos. Para solucionarlo, Scaloni mandó al campo a De Paul en el entretiempo en lugar de Ángel Di María. El jugador de Udinese estuvo mejor que el volante ofensivo del Paris Saint-Germain y es probable que esté en la alineación titular este miércoles. Otro que podría ocupar ese lugar es Matías Suárez, delantero de River.

De esa forma, la Argentina jugaría con dos atacantes, Suárez y Agüero, y con Lionel Messi moviéndose libre por detrás de ellos, empezando las jugadas desde la derecha. Menos probable pero no descabellado es el ingreso de Lautaro Martínez, en lugar de Agüero.

Son todas especulaciones por el momento. A poco más de 48 horas para el inicio del partido, los hinchas argentinos tienen más dudas que certezas.

Fuente: TN