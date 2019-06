Jugaron la 14° fecha de inferiores en Liga Regional

El lunes se disputó la 14ª fecha de divisiones inferiores de la Zona Oeste de Liga Regional donde Sportivo Belgrano se trajo 11 puntos de su visita a Cultural La Francia, Proyecto Crecer trajo el mismo puntaje de La Tordilla y Antártida Argentina sumó cuatro uno en Arroyito.

De esta manera, Sportivo es único puntero en la división Promocional y también manda en la Prejuvenil. Además, se subió a la cima de la división Juvenil tras la derrota de Crecer que quedó segundo.

Por otro lado, la "verde" es escolta en Infantil donde manda Proyecto Crecer.

Resultados de la jornada:

8 de Diciembre vs San Bartolomé |Prom: 10-1|Preinf: 2-2 |Inf: 2-0 |Prejuv: 3-0 |Juv: 0-1

Cult. La Francia vs Sp. Belgrano |Prom: 0-0 |Preinf: 0-0 |Inf: 0-3 |Prejuv: 0-5 |Juv: 0-7

Cult. Arroyito vs Antártida Arg. |Prom: 1-0 |Preinf: 8-0 |Inf: 2-2 |Prejuv: 2-1 |Juv: 0-3

Sarmiento vs El Trébol |Prom: 2-0 |Preinf: 2-0 |Inf: 0-4 |Prejuv: 3-0 |Juv: 0-1

Pueblos Unidos vs Proyecto Crecer |Prom: 0-0 |Preinf: 0-0 |Inf: 0-4 |Prejuv: 0-4 |Juv: 1-0

Sp. 24 de Septiembre vs Marina FC |Prom: 1-0 |Preinf: 9-1 |Inf: 4-0 |Prejuv: 5-0 |Juv: 3-0

Tabla general

PJ PG PE PP GF GC DG Pts 1 Sportivo Belgrano 73 55 10 8 255 40 215 175 2 Proyecto Crecer 73 53 7 13 219 46 173 166 3 Sp. 24 de Septiembre 73 47 14 12 176 51 125 155 4 Cultural Arroyito 73 45 9 19 148 67 81 144 5 Pueblos Unidos 73 38 15 20 101 76 25 129 6 Cultural La Francia 73 27 15 31 88 118 -30 96 7 8 de Diciembre 77 25 11 41 81 99 -18 86 8 El Trébol BC 73 23 11 39 72 168 -96 80 9 Sarmiento 77 20 8 49 58 146 -88 68 10 Antártida Arg. 77 19 8 50 63 133 -70 65 11 Cult. San Bartolomé 73 17 8 48 55 254 -199 59 12 Marina FC 77 16 6 55 55 173 -118 54

Próxima fecha

Cult. San Bartolomé vs Marina FC

Proyecto Crecer vs Sp. 24 de Septiembre

El Trébol BC vs Pueblos Unidos

Antártida Arg. vs Sarmiento

Sportivo Belgrano vs Cultural Arroyito

8 de Diciembre vs Cultural La Francia

-

Resultados y tabla: Arroyito Ciudad