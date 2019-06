Interasociativo: El Tala ganó en casa y avanzó a cuartos de final

Este domingo se disputó el segundo juego de playouts en el Interasociativo de básquet que determinó a los cuatro clasificados a cuartos de final. En el estadio "Luis Rafael Ferreyra" El Tala le ganó por 84 a 67 a Tiro Federal de Morteros y avanzó a la próxima instancia.

Resultados del domingo

Cult. San Jorge (Brk) 85-61 Sociedad Sportiva Devoto [2-0]

El Tala 85-66 Tiro Federal (Morteros) [2-0]

Almafuerte 74-71 Centro Social (Brk) [2-0]

Porteña Asociación 91-56 Dep. y Cultural Arroyito [2-0]

Cruces de cuartos de final (Arranca el viernes)

9 de Julio (Morteros) vs Centro Social (Brk)

San Isidro vs Cult. San Jorge (Brk)

9 de Julio Olímpico Freyre vs El Tala

El Ceibo vs Porteña Asociación

(*) Al mejor de tres juegos