Los Palmeras: eran mejores amigos y resultaron ser hermanos

Marcos Camino y Miguel Ocampo se conocieron cuando tenían 9 años. A Marcos lo habían cambiado de colegio y el primer día de clases que compartieron juntos se dieron cuenta que compartían más cosas de las que creían: ambos eran hinchas de Colón y ambos estaban enamorados de la misma compañera de curso.

Con el paso del tiempo se volvieron inseparables aunque no se imaginaban la sorpresa que les tendría el destino.

Ambos nacieron en Santa Fe. Marcos vivió con su papá biológico hasta los cuatro años, cuando sus padres se separaron y se fue a vivir con su mamá. Por su parte, Miguel fue criado por su madre y la pareja de ella, quien le dio su apellido.

Veinte años más tarde, un hombre del barrio toca la puerta de Miguel y le ofrece un trabajo en su remisería. Ese hombre resultó ser el papá de Marcos.

“Pregunto por él, y cuando se presenta me hace sentar en un sillón. Me mira a los ojos y me dice: ‘Yo soy tu papá. Marcos es tu hermano'”, relató Miguel. Y agregó: “Me tiró su paternidad por la cabeza y yo no entendía nada. De repente tenía enfrente a mi papá y en el mismo momento me enteraba que mi mejor amigo era mi hermano”, contó en una entrevista al diario Clarín.

Marcos se enteró un día después cuando su papá le reveló que tenía un hermano que ya conocía. “Vino a mi casa, golpeó la puerta y ahí en la calle me lo contó. Dijo eso y se fue de vuelta a la remisería”.

Al enterarse de semejante noticia, Miguel se fue a vivir a otra ciudad y pasó un año sin ver a su hermano. Sin embargo, se enteró que su hermano iba a tocar en un show y no dudó ni un segundo en ir a verlo. Marcos todavía no era parte de Los Palmeras, grupo que fundaría unos años después junto a Rubén “Cacho” Deicas.

Hubo un momento, entre una canción y otra, que lograron verse y no se dijeron nada: simplemente se fundieron en un abrazo sincero.

"Fue muy extraño porque nosotros siempre bromeábamos que como amigos teníamos tantas cosas en común que parecíamos hermanos. Ese abrazo de reencuentro fue, de alguna manera, un abrazo con la vida”, dijeron ambos.

Ambos siguieron por caminos separados pero nunca más perdieron el contacto. Miguel se instaló definitivamente en Buenos Aires y se dedicó al rubro textil. Tuvo un hijo que ahora toca el teclado y sueña en ser como su tío. Marcos, en cambio, recorrió el mundo entero junto a Los Palmeras.

“Nos une la bondad, la música y Colón. Si bien no nos vemos como en la adolescencia las charlas que tenemos ahora son más nutritivas”, reconocieron.

Fuente: Clarín / Cadena 3