Interasociativo: El Tala venció a Tiro Federal en el primer juego de playouts

Comenzaron los playouts del interasociativo de básquet y El Tala de San Francisco dio un importante paso rumbo a la clasificación. El elenco que conduce Josué Alarcón le ganó a Tiro Federal en condición de visitante por 87 a 68 y puso la serie 1-0 a su favor.

El próximo domingo se disputará el segundo juego, y definitivo, que determinará los clasificados a cuartos de final.

Resultados

Sociedad Sportiva Devoto 86-83 San Jorge de Brinkmann (jueves)

Cultural de Arroyito 77-72 Porteña Asociación (viernes)

Tiro Federal de Morteros 68-87 El Tala de San Francisco (viernes)

Centro Social 83-70 Almafuerte Las Varillas (viernes)

Programación del domingo

20 hs El Tala vs Tiro Federal

20.30 hs Porteña Asoc. vs Cult. Arroyito

20.30 hs Almafuerte vs Ctro. Social Brk.

21.30 hs San Jorge vs SS Devoto