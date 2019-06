Agenda deportiva del fin de semana

SABADO 15

Fútbol | Liga Regional – Inferiores Zona Oeste | 14ª fecha

13 hs Cult. La Francia vs Sp. Belgrano

13 hs Pueblos Unidos vs Proyecto Crecer

13 hs Cult. Arroyito vs Antártida Arg.

Hockey | Inferiores de Liga local – Polidep.Municipal | 5° fecha

13 hs Polideportivo vs La Milka

14 hs Def. de Iturraspe vs Olimpo

15 hs Pre y Decima

16 hs Novena

17 hs Octava

Fútbol | Liga Rafaelina – Inferiores Zona Sur | 1° fecha (Clausura)

14 hs La Hidráulica vs Sp. Libertad

Fútbol | Baby Fútbol – Torneo Apertura | 15ª fecha

13.15 hs Tarzanito vs Estrella del Sur

13.15 hs Belgrano vs Los Andes

13.15 hs Tiro y Gimnasia vs DMD Freyre

13.15 hs Barrio Jardín vs Dep. Oeste

13.15 hs Inf. Xeneize vs Dep. Sebastián

13.15 hs 2 de Abril vs El Faisán

13.15 hs Dep. Josefina vs Barrio Cabrera

13.15 hs Dep. Norte vs Dep. El Trébol

13.15 hs Gral. Savio vs Los Albos

Básquet | Liga Provincial u15 – Fase regular | 1ª fecha

16 hs San Isidro vs El Ceibo [Zona B]

16 hs Lawn Tennis vs 9 de Julio (Freyre) [Zona E]

16.30 hs El Tala vs Cult. Arroyito [Zona H]

Hockey | Federación Cordobesa – Torneo Promoción B1 | 1° fecha

16.30 hs Tala Rugby Club “B” vs Antártida Argentina

Básquet | Provincial u13 de Selecciones – Devoto | 2° fecha

19 hs / 21 hs San Francisco vs Oliva / Río Tercero

DOMINGO 16

Fútbol | Liga Juvenil – Torneo Apertura | 9ª fecha (Sub 14)

- Cancha de Juventud Unida

9 hs Def. de Sportivo vs Juventud Unida

10:15 hs La Hidráulica “B” vs Brown San Vicente

- Cancha de La Milka

9 hs La Hidráulica “A” vs La Milka

10:15 hs Estrella Verde vs La Hidráulica “C”

- Cancha de Iturraspe

9 hs Proyecto Crecer vs Josefina

10:15 hs Antártida Arg. vs Def. de Iturraspe

Hockey | Liga local – Antártida Argentina | 5° fecha

10 hs Impetu vs Sporting

11.15 hs Polideportivo San Fco. vs La Milka

12.30 Contadoras vs 9 de Septiembre

13.45 hs Def. de Iturraspe vs Unión La Hidráulica

15 hs Charitas vs Antartida Arg

16.15 hs Olimpo vs CRA Giaccone

Básquet | Provincial de Selecciones u13 – Devoto | 3° fecha

15 hs / 17 hs San Francisco vs Río Tercero / Oliva

Fútbol | Liga Regional – Zona A Primera A |15ª fecha

16 hs Soc. Altos de Chipión vs Sp Belgrano (La Para)

16 hs 9 de Julio (Freyre) vs 9 de Julio (Morteros)

Fútbol | Liga Regional – Zona B Primera A |15ª fecha

16 hs Antártida Arg. vs Sp. Belgrano (San Fco)

16 hs SS Devoto vs Porteña Asoc.

16 hs AD El Arañado vs Almafuerte

16 hs Huracán vs Cult. La Francia

Fútbol | Liga Regional – Zona A Primera B |15ª fecha

16 hs Sp. 24 de Setiembre vs Cultural Arroyito

16 hs Granaderos vs Sp. Sacanta

16 hs Col. Marina FC vs Proyecto Crecer

Fútbol | Liga Regional – Zona B Primera B |17ª fecha

16 hs Cultural La Para vs Atl. Santa Rosa

16 hs Sp. Balnearia vs Sarmiento

16 hs Ateneo Juvenil vs Cult. La Paquita

16 hs El Trébol BC vs Pueblos Unidos

Rugby | UCR - Torneo Regional Nivel 3 | 15ª fecha

16 hs San Francisco RC vs Jockey Club (Río Cuarto)

Fútbol | Liga Rafaelina – Primera C | 5ª fecha

16.30 hs Def. de Frontera vs Belgrano

Básquet | Interasociatuvo – Octavos de final | 2° juego

20 hs El Tala vs Tiro Federal

20.30 hs Porteña Asoc. vs Cult. Arroyito

2030 hs Almafuerte vs Ctro. Social Brk.

21.30 hs San Jorge vs SS Devoto

Básquet | Liga Argentina – Final | 2º juego

21.30 hs Platense vs San Isidro

LUNES 17

Fútbol | Liga Rafaelina – Primera B Zona Sur | 1ª fecha

15.30 hs La Hidráulica vs Sp. Santa Clara

Fútbol | Liga Regional – Inferiores Zona Oeste | 15ª fecha

13 hs Proyecto Crecer vs Sp. 24 de Septiembre

13 hs Antártida Arg. vs Sarmiento

13 hs Sportivo Belgrano vs Cultural Arroyito