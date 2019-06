Elecciones nacionales: algunos empresarios celebraron la fórmula Macri-Pichetto

Para el ambiente empresarial de la ciudad la designación de Miguel Ángel Pichetto como candidato a vice de Mauricio Macri causó buenas sensaciones, tanto en industriales como comerciantes que ya avizoran “una luz” ante la crisis económica.

José Luis Frusso, presidente del Parque Industrial, Roberto Maggi al frente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) y Darío Tamagnini, del Centro Empresarial y de Servicios (CES) dialogaron con El Periódico sobre las principales alianzas forjadas en torno a las próximas elecciones presidenciales. Los tres coincidieron en que la definición se dará entre el nuevo frente de Cambiemos y la fórmula Fernández-Fernández.

“No quiero volver para atrás”

Fue la contundente frase de José Luis Frusso tras la definición de las distintas listas presidenciales. Por otra parte, se mostró optimista ante la flamante dupla Macri-Pichetto: “Por mi parte soy optimista y ojalá que todo empiece a mejorar, me parece que fue una buena lectura que hizo el presidente, de todos modos, quiero escuchar las propuestas y que se dé una elección limpia”.

Luego, el empresario opinó: “Tenemos que seguir construyendo, no hay otra. Lo que no quiero es volver para atrás. Los que estamos en la diaria trabajando no nos queda que seguir apostando, más allá de las alianzas”.

“Lo va a fortalecer”

Por su parte, el presidente de la AIM, Roberto Maggi, consideró que la figura de Pichetto fortalece la imagen del actual presidente y sostuvo que la alianza comenzó a dar muestras de “una luz en cuanto a movimiento económico”.

“Macri tenía que buscar una salida y la tenía que hacer de esta forma, no soy analista político pero es una opinión. De todos modos al país hay que sacarlo adelante, esta alianza nos va a comenzar a dar una luz en cuanto al movimiento económico. El mundo confía mucho en Macri, pero todavía no salieron las cosas como él esperaba”, aseveró.

A su vez, el titular de la AIM ratificó en cuanto a los posibles presidenciables que el industrial “va a optar por los que menos los perjudiquen y creo que Macri es la persona indicada. Ninguno quiere volver a lo que ya vivimos. Hay que tener fe que esto lo podemos sacar adelante entre todos”.

“Necesitamos previsibilidad”

Fue lo que manifestó Darío Tamagnini, al frente del CES, luego de lo que consideró un “terremoto” de sorpresivas alianzas. “Sinceramente veo a nuestros políticos muy enfocados en ganar una elección sin preocuparse por cómo está la situación del país en general. Los veo enfocados en sus problemas organizativos y no en la discusión de cómo vamos a salir del atolladero en el que estamos”, se quejó.

“Lo que nos falta a los argentinos es previsibilidad para realizar inversiones o proyectos a largo plazo. Sería importante que los dos principales candidatos (Macri-Fernández) tengan en algún punto algo en común y que el país siga un rumbo como sucede en los países del primer mundo”, argumentó.

Según el comerciante, la elección será muy pareja entre las fórmulas Macri-Pichetto y Fernández-Fernández. “La posibilidad de una tercera fuerza se desintegró y Lavagna quedó muy solo y sin estructura para hacer frente a los principales partidos”.

Darío Tamagnini,