Jorge Zabala: "Las amistades y el apoyo que tuve en UTN hicieron que no deje la universidad"

La UTN de San Francisco tiene muchas historias para contar sobre la deserción y reinserción en el ámbito académico. Pero sin dudas, la historia de Jorge Zabala (25), es una de las más representativas.

Atravesado por el deseo y el compromiso por estudiar, encontró en el deporte una herramienta para encontrar su camino. Comenzó estudiando Ingeniería en Sistemas, no le convenció, pero no bajó los brazos y gracias al asesoramiento de SAE (Secretaría de Asustos Estudiantiles) logró encontrar su lugar en la carrera de Licenciatura en Administración Rural.

Zabala contó que, además del asesoramiento que recibió, el deporte universitario fue fundamental para continuar ligado a UTN. Jugaba al fútbol, es su pasión, pero un día fue invitado a running y ahora representa a la Universidad en las competencias regionales y nacionales con muy buenos resultados.

"En 2017 estaba corriendo en la costanera porque me quería probar en algún club de la ciudad para jugar al fútbol y una profesora de la facultad me invito a participar en una maratón, me noté y me fue bastante bien teniendo en cuenta que nunca había corrido. Es más corrí con zapatillas botines y estuve una semana con dolores", recordó entre risas Jorge.

"Entonces empecé a entrenar con los chicos de la universidad, pero me lesioné porque jugaba al fútbol también... ahí decidí inclinarme por el running. Después empecé a entrenar con Leo Pisciolari, casi de cero, entrenando dos veces por semana. Él siempre confió en mi, yo no podía pagar un profesor particular porque no tengo la posibilidad y el me dio al posibilidad de entrenarme sin pedirme nada, lo hizo de corazón", contó el joven

"Mes a mes mejoramos los tiempos y la calidad entrenamientos son cada vez mejores, ya estamos entrenando cuatro veces a la semana o a veces cinco, y doble turno cuando se puede", destacó.







Debut y cuarto lugar en los Juegos Universitarios Días atrás, Zabala participó de los Juegos Universitarios Regionales que se realizaron en Santa Fe representando a UTN. En su debut, terminó en la cuarta colocación ante atletas de gran nivel. "Fue la primera vez que corrí en una pista de atletismo, fue muy lindo, una experiencia muy buena porque había atletas de gran nivel nacional, correr al lado de ellos fue una sensación muy linda. Pude sacar el cuarto puesto, fue bastante dura porque no estaba costumbrado a correr en una pista, era una sensación rara", indicó Zabala. "Termine a un minuto de los punteros, está bastante bien sabiendo que yo entreno hace apenas un año con un profe. Se que entrenando de esta manera voy a esta cerca de ellos", señaló. "Fue todo muy rápido, estuvimos en un hotel con chicos de Córdoba, Santa Fe y Entre Rios, lo lindo de la concentración es poder compartir cosas con otros chicos. Me tuve que volver antes porque tenia que trabajar y tenia que seguir en la facultad", destacó.







"Lo que me hizo no dejar la facultad fueron las amistades"

"Estoy estudiando Licenciatura en Administración Rural, empece en Ingeniería en Sistemas, hice un año, pero no era lo mío, demandaba mucho tiempo de estudio y no me terminó de convencer, tuve un tiempo para analizarlo, para buscar una alternativa en la misma faculta porque no tengo al posibilidad de pagar para estudiar, así que tenia que aprovechar la UTN", explicó.

"Van cuatro años de carrera y queda cada vez menos, es mas duro, pero uno se quiere recibir y de a poquito vamos a terminarla", contó.

"En la Facultad desde el primer año siempre se portaron muy bien conmigo, desde la Secretaria de Asuntos Estudiantiles, el Centro de Estudiantes, directivos. Hay mucha gente que ya me conoce, que me saluda y saben que corro y represento a la facultad, en los pasillos me saludan me felicitan, me alientan a seguir. El apoyo es fundamental porque te motiva a continuar, los chicos están muy contentos que los represente en este deporte", comentó.

"Lo que me hizo no dejar la Facultad son las amistades que hice. Sobre todo en el equipo de fútbol. A mí me gustaba venir a jugar un rato antes de estudiar y eso fue fundamental", explicó.

"Lo principal es terminar la carrera, si puedo hacer deporte me encantaría porque me gusta, pero lo principal es terminar la carrera", contó.

Estilo de vida y constancia "Tengo los horarios ajustados. Me levanto temprano, desayuno bien y me voy a trabajar hasta las 21.30. Después salgo a correr, depende de lo que tenga que estudiar, después voy a cursar a la Facultad. Los días que no curso los aprovecho para entrenar o estudiar", comentó. "Este año trato de no salir tanto, cuidarme mas, me cuido mucho mas con las comidas, pero lo principal es al constancia, entrenar, los demás también entrenan y mejoran. Cuando empece en esto pensé que era fácil correr rápido, pero cuando empece a competir me di cuanta que hay que entrenar muy duro para superarse", destacó.

Referentes y anhelos

"Hoy en día hay muchos chicos que compiten a nivel nacional con buenos resultados, humildes, que comenzaron como yo, que fueron a una carrera y terminaron siendo atletas. Son ejemplos a seguir, si puedo seguir entrenando en este nivel se que es cuestión de tiempo para llegar a tener un nivel bueno. En la ciudad hay chicos muy buenos, conocidos como el doctor Del Rivo, Gatti, Montenegro; ellos también son un ejemplo para los que recién empezamos. Con todos los problemas que hay en la sociedad que inculquen el deporte esta bueno", resumió Zabala.

Agradecimientos...

"Quiero agradecer a los chicos de SAE, siempre se portaron bien conmigo y este año en deportes me dieron una gran mano, los represento con una camiseta que es un honor llevarla. Agradecerle a mi familia, a mi mamá que me banca y me ayuda, a mis amigos que me alientan y muchas vences no puedo salir con ellos, al Centro de Estudiantes, compañeros de fútbol, algunos terminaron de cursar pero seguimos en contacto, a Leo Pisciolari porque me dio las rutinas y cambió mucho en mi y mejoré bastante, me da consejos, el apoyo se valora mucho, A Sol Casset y Pablo Lirio", concluyó Jorge Zabala.